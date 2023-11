Při výhře nad Brandýsem předvedly tři hráčky USK double double

Obhájkyně titulu vyhrály i sedmý zápas v sezoně a za nimi se po dnešních zápasech 7. kola seřadila čtveřice týmů s bilancí pěti vítězství a dvou porážek. Z nich má nejlepší skóre Chomutov, který i díky 20 bodům a 14 doskokům Najai Wynnové-Pollardové porazil Slovanku 94:76 a zaznamenal čtvrtou výhru v řadě.

Potřetí za sebou bylo úspěšné Královo Pole, byť Hradec Králové doma brněnský tým Tany udolal až po prodloužení 80:77. Trojkou v poslední sekundě o tom rozhodla Kateřina Galíčková, jež už předtím rovněž tříbodovým košem vyrovnala a byla s 24 body a 13 doskoky nejlepší hráčkou zápasu. Královéhradecká Pamela-Therese Effangová se blýskla 20 body a 11 doskoky.

„Věděli jsme, že proti Hradci to bude po reprezentační pauze těžké. My se opíráme o tříbodovou střelbu, to se o nás ví. Přitom jsme uspěli s jen dvacetiprocentní úspěšností za tři, takže možná vyhrál ten šťastnější,“ řekl asistent trenérky Jakub Gazda.

Až na chvost skupiny pronásledovatelů mistra se propadla z druhého místa pražská Slavia, která po úvodní sérii úspěchů podruhé za sebou prohrála. V domácí hale Pražanky podlehly 62:71 vicemistrovským Žabinám, které měly oporu v autorce 27 bodů a 13 doskoků Elisse Cunaneové. Brňanky se posunuly na čtvrté místo před svého soupeře.

Basketbalová Chance liga žen: 7. kolo:

Chomutov - Slovanka 94:76 (21:17, 45:41, 69:58)

Nejvíce bodů: Wynnová-Pollardová 20, Satoranská 15, Brejchová 14 - Mircová 17, Lišková 12, Mervínská 11. Tany Brno - Hradec Králové 80:77 po prodl. (19:9, 36:32, 56:49, 71:71)

Nejvíce bodů: Galíčková 24, Malíková a Svatoňová po 10 - Effangová 20, Zeithammerová 15, Čuperková 12. Slavia Praha - Žabiny Brno 62:71 (18:19, 32:35, 45:56)

Nejvíce bodů: Dubniuková 19, Suchanová 16, Žílová a Hanušová po 10 - Cunaneová 27, Hamzová 12, Záplatová 11. 16. kolo:

USK Praha - Brandýs nad Labem 105:42 (35:13, 51:25, 74:31)

Nejvíce bodů: Oblaková 18, Magbegorová 16, Condeová 14 - Murrayová 14, Vrančičová 11, Maršíková 6.

Tabulka: