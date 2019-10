Třetí výhra basketbalistek Hradce: Je to nejvíc, co jsme mohly dosáhnout

Slavii ve své hale porazily 79:71 a výhru přidaly ji k úspěchům nad silnými brněnskými celky Žabiny a KP.

Pro jedinou porážku v nové sezoně si dojely jen do Prahy, kde podlehly mistrovskému USK. „Je to nejvíc, co jsme mohly dosáhnout,“ netajila po utkání s pražskou Slavií spokojenost trenérka hradeckých Lvic Romana Ptáčková, „dojem mi trochu kazí jen ten poslední moment, tedy dnešní poslední čtvrtina.“

V ní totiž hradecké družstvo 15:28 prohrálo, celý druhý poločas pak 24:44. Poslední koš v zápase Lvice zaznamenaly už pět minut před koncem a ve zbytku prohrály 0:17. Přitom úvodní půle vyzněla jasně v jejich prospěch.

„Naše poločasy byly jako den a noc,“ poznamenala trenérka, „první poločas jsme odehrály skvěle, takovou hru si představujeme, ve druhém jsme při vysokém vedení ztratili koncentraci.“

Vítězství však hráčky nakonec neztratily. „Na začátku třetí čtvrtiny jsme neproměnily tři jasné situace pod košem, které jsme v první půli využívaly. Navíc nám pak nešla ani obrana, při vedení o 25 bodů je těžké některé hráčky k ní motivovat,“ uvedla trenérka.