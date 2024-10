Basketbalistky Brandýsa senzaci nedotáhly a těsně podlehly Žabinám

Středočešky po třech venkovních zápasech nastoupily poprvé doma v nové sportovní hale a premiéru ozdobily srdnatým výkonem. Zatímco v minulé sezoně podlehly Žabinám 41:90 a 44:95, tentokrát s nimi sehrály vyrovnanou partii.

Přispěla k tomu i zkušená Hanušová, která přišla v létě po konci pražské Slavie. Proti svému bývalému týmu se historicky nejlepší ligová střelkyně mezi aktivními hráčkami prosadila 17 body, o dva body více dala její spoluhráčka Ondroušková. Žabiny střelecky táhla Kneževičová, jež zaznamenala 26 bodů včetně čtyř trojek.

Basketbalistky KP Tany Brno udolaly 67:51 Ostravu, která v zápase proměnila jedinou trojku z 23 pokusů. „Byly jsme soupeřem samy sobě. Potýkaly jsme se se střelbou, přitom trojky máme v sezoně úspěšné. Sráželo nás neproměňování jednoduchých šancí,“ uvedla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Bylo to přitom hratelné utkání. Brno asi nepodalo svůj nejlepší výkon, ale na nás to stačilo. Je poznat, že Královo Pole hraje EuroCup, hráčky jsou tvrdší v soubojích.“

Vítězky vedla s 22 body Galíčková. „Čekaly jsme vyrovnanější zápas. Nakonec jsem zjistily, že můžeme hrát to, co hrajeme. Trochu jsme hořely na doskoku, ale rychlým přechodem do útoku a 23 asistencemi jsme to napravily,“ řekla trenérka KP Marcela Krämer.

Basketbalová Chance liga žen: 4. kolo:

Brandýs nad Labem - Žabiny Brno 67:72 (21:18, 36:40, 44:55)

Nejvíce bodů: Ondroušková 19, Hanušová 17, Johnsonová 12 - Kneževičová 26, E. Hamzová a Kostowiczová po 10. 13. kolo:

Tany Brno - Ostrava 67:51 (15:7, 28:17, 45:25)

Nejvíce bodů: Galíčková 22, A. Kopecká a Hynková po 9 - Smutná 15, Peeplesová 12, Squiresová 9.

Tabulka: