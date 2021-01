Liga basketbalistů změnila formát nadstavby. Budou dvě šestičlenné skupiny

„K rozhodnutí o snížení počtu zápasů došlo i proto, že už v prosinci výbor České basketbalové federace rozhodl, že se nebude hrát baráž o nejvyšší soutěž a z NBL se nebude sestupovat. Věříme také, že v tomto upraveném formátu už bychom měli být schopní ligu dokončit,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

Liga, která byla kvůli koronaviru na více než měsíc přerušena a hrát se znovu začalo až v polovině listopadu za přísných opatření včetně pravidelných testů, díky změně ušetří čtyři hrací termíny. Nadstavba odstartuje po únorové reprezentační přestávce, během které si kluby bez hráčů v národním týmu budou moci některé zápasy předehrát.

„Nechceme především přicházet o zápasy v hlavním play off a chtěli jsme ponechat série v původním formátu. Jsou to ty nejkvalitnější zápasy a my doufáme, že v dubnu už třeba budou moct diváci aspoň v nějakém počtu do hledišť, třeba i po prověření antigenními testy,“ uvedl Kotrč.

Po nadstavbě bude následovat předkolo pro celky ze sedmého až desátého místa, v němž se nebude hrát na dvě vítězná utkání, ale po dvou duelech bude rozhodovat skóre. Samotné play off zůstane beze změn. Čtvrtfinále a semifinále se budou hrát na čtyři vítězství, finále na tři a série o bronz na dvě výhry. Nejvyšší soutěž by měla skončit na konci května, aby měl národní tým dost času na přípravu na olympijskou kvalifikaci.

