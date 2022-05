Zkusíme Nymburk nachytat, slibuje manažer ústeckých basketbalistů

„Teď máme hlavy trošičku dole z toho, co s námi Nymburk provedl, ale pořád to musíme brát, že jsme mezi čtyřmi nejlepšími týmy ligy. Snad bude vyprodáno a zkusíme je nachytat, jsou taky jen lidi,“ burcuje generální manažer Tomáš Hrubý.

Favorit doma se Slunetou zatočil 93:70 a 100:72, v neděli a v pondělí se série stěhuje do západnějšího města na Labi. Start v 18 hodin. „Pro naše úžasné fanoušky bychom rádi vyhráli. Zároveň jsme realisté, Nymburk je jinde než zbytek ligy,“ chápe Hrubý. „Složil skvělý tým na Ligu mistrů v čele s Hardingem, ten kluk je mimo realitu českého basketbalu.“

Kouč Jan Šotnar chce české vládce přibrzdit víc než venku. „Musíme si pohlídat hlavně obranný doskok,“ apeluje na tým. „Semifinále doma je historický okamžik pro ústecký basket.“ Na sváteční partie se těší i ústecký tahoun Ladislav Pecka: „Chceme si to užít a víme, co nás čeká: celoplošná obrana, tvrdé souboje na doskoku a hodně efektivní ofenziva.“

Nikdo nečeká, že by Ústí postoupilo. „Síla Nymburku je extrémní, proto jsme dostali dva nářezy. Na jeho palubovce všichni X let prohrávají. A když je Opava ve finále poháru na neutrální půdě porazila, vedení i trenéři Nymburka asi na hráče klekli a týden nato jí dali o 40,“ připomíná Hrubý. „Čekají nás ještě zápasy s Nymburkem a další v sérii o bronz, zkusíme urvat co nejvíc z toho, že jsme v top 4.“