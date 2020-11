Basketbalisté Děčína zdolali v derby Ústí o bod, Opava porazila Pardubice

Domácím, kteří v pátek při ligovém restartu po koronavirové pauze podlehli Pardubicím, zařídil vítězství Ondřej Šiška. V závěrečných dvou minutách za stavu 81:87 proměnil dvě trojky a jeden trestný hod. Celkem nasbíral 32 bodů.

„Bylo to rozjeté na výhru, ale domácí už klasicky vsadili v poslední čtvrtině na agresivní obranu, těžké střely a chození za útočným doskokem, což jim nakonec vyšlo. Navíc měli Ondru Šišku. Nenašli jsme jediného hráče, který by byl schopen ho ubránit,“ řekl ústecký kouč Antonín Pištěcký. „Při vší úctě k Děčínu, máme papírově silnější sestavu a měli jsme zde potvrdit roli favorita. Jenže jsme to nezvládli a selhali jsme. A nemá smysl se vymlouvat na nějakou herní pauzu, na zranění Rakočeviče.“

Děčínský trenér Tomáš Grepl nebyl navzdory výhře spokojen. „Po utkání jsem byl na hráče v kabině trochu ostřejší, protože náš výkon byl chvílemi vynikající, ale chvílemi velmi špatný. A to špatné pramenilo z toho, že nebyli koncentrováni na utkání. Kotásek, Žikla i Kroutil by měli převzít minuty cizinců. Nebudu se na ně zlobit, když podají špatný výkon, ale budu se zlobit, když nejsou připraveni na zápas. Tohle akceptovat nebudu. To ať raději odejdou a přijdou jiní. Naopak Šiška, Ježek a Pomikálek odvedli maximum, jsou nejstarší, zkušení a vědí, že hrát se musí do poslední vteřiny,“ uvedl Grepl.

Hostům se v prvním poločase zranil pivot Gligorie Rakočevič. Navíc se nedařilo dřívější děčínské opoře Lambu Autreymu, který v létě přestoupil do týmu regionálního rivala. Za 35 minuty na hřišti dal sedm bodů.

Obrat v poslední čtvrtině předvedl také Kolín, který zdolal Hradec Králové 95:93. Rozhodl koš Davida Machače 36 sekund před koncem. Střelecky táhli vítěze především Adam Číž (28 bodů), Filip Novotný (24) a Lee Skinner (20), který měl navíc 10 doskoků.

Druhé místo v tabulce za Nymburkem si upevnila Opava, která zvítězila nad Pardubicemi 85:69 a připsala si šestou výhru ze sedmi utkání. Nejlepší ligový střelec Jakub Šiřina si připsal double double za 18 bodů a 12 asistencí. O bod víc dal jeho spoluhráč Jan Švandrlík.

V duelu nejhorších týmů soutěže podlehlo Olomoucko doma Svitavám 86:96 a dál má na kontě pouze jednu výhru. Hanákům nepomohlo ani 29 bodů Lukáše Palyzy.