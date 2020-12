Basketbalisté Nymburka a Opavy srovnali na čele ligy krok

V Nymburku bylo v prvním poločase k vidění ofenzivní představení z obou stran a do přestávky padlo 115 bodů. „Asi se ani nedá publikovat, co jsem hráčům říkal v poločase, bylo to peprnější, protože první poločas byl pro Nymburk jak střelecké cvičení bez obrany. Dali jsme 85 bodů, což v Nymburce není špatné, ale zápasy nevyhrávají útoky, ale obrana,“ posteskl si trenér hostů Antonín Pištecký po zápase a s defenzivou svého týmu nebyl spokojen ani jeho protějšek Oren Amiel.

Jednatřicetiletý Palyza, jenž se do týmu šestnáctinásobného mistra vrátil po více než šesti letech, proměnil čtyři tříbodové pokusy ze šesti. Více bodů zapsal jen kapitán Vojtěch Hruban, který byl s 24 body nejlepším střelcem zápasu. Hosté se ve druhém poločase museli obejít bez zraněného Lamba Autreyho.

„Obrana místy nefungovala a hlavně jsme dělali chybu v tom, že jsme nebyli schopni po deseti patnácti dobře odbráněných sekundách dokončit obranu a dostali jsme střely z dlouhé vzdálenosti,“ řekl Palyza, jenž byl rád, jak obnovenou premiéru v mužstvu zvládl. „Bylo pár signálů, ve kterých jsem se ztratil a nevěděl, kam běžet, ale jinak bylo moje zapojení vcelku slušné,“ konstatoval.

Opava porazila USK, který před dvěma týdny získal skalp Nymburka a ukončil tak jeho více než dvouletou neporazitelnost v domácí lize. Slezané hostující tým zatlačili v úvodní čtvrtině a náskok uhájili, přestože Pražané po přestávce mohutně dotahovali. Filip Zbránek k výhře přispěl 23 body, Martin Gniadek dal o bod méně. Za USK se Zbránkovi vyrovnal Jan Štěrba.

Stobodovou hranici překonal i Kolín, který vyhrál na hřišti Děčína 105:75. „Po minulém domácím zápase s Ústím, kde jsme po dlouhé době prohráli, nás porážka mrzela a řekli jsme si, že nemůžeme k žádnému utkání přistupovat vlažně. Domácí sice bojovali, ale dnes proti nám neměli žádnou šanci,“ pochvaloval si nejlepší střelec zápasu Adam Číž, jenž si připsal 32 bodů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 11. kolo: Nymburk - Ústí nad Labem 102:85 (35:25, 63:52, 86:72)

Nejvíce bodů: Hruban 24, Palyza 15, Obasohan 14 - Hanes 17, Rakočevič 14, Pecka 13. Děčín - Kolín 75:105 (27:29, 37:55, 56:81)

Nejvíce bodů: Šiška 18, Pomikálek 17, Kotásek 9 - Číž 32, Machač a Skinner po 15. Opava - USK Praha 92:79 (28:14, 51:34, 66:61)

Nejvíce bodů: Zbránek 23, Gniadek 22, Šiřina 15 - Štěrba 23, Mareš 16, Rikič a Bátovský po 10.