Basketbalisté Ostravy si zajistili čtvrtfinále play off, Opava musí do předkola

Ostrava většinu klíčového duelu v Kolíně prohrávala. Ještě v polovině třetí čtvrtiny ztrácela 14 bodů (47:61), do pauzy ale stáhla odstup na pět bodů a rychlým nástupem do poslední části skóre otočila. Za vítězstvím NH táhl 23 body, 11 doskoky a 6 asistencemi Malik Morgan.

„Vybojovali jsme si šesté místo, což je víc, než byl předsezonní cíl. Jsem rád za kluky, za to, jak celou sezonu bojovali. Nejen dnes, byť ve druhé čtvrtině a prvních pět minut třetí čtvrtiny jsme hráli vlažně a ne jako zápas s takovou důležitostí. To se pak změnilo, začali jsme bojovat o každý balon, něco nám padlo i zvenku. Dokázali jsme to otočit a je to pro nás obrovské vítězství,“ uvedl ostravský kouč Adam Choleva.

Soupeřem Ostravy ve čtvrtfinále bude Děčín, na jehož třetí příčce už nemohla nic změnit ani dnešní porážka v Opavě. Stejně tak bylo před posledním kolem jasné, že z prvního místa půjde do play off mistrovský Nymburk a z druhého Brno.

Nymburk zakončil nadstavbu druhou porážkou s Pardubicemi v sezoně, na východě Čech prohrál 91:105. V dresu se vítězů se o střelecký výkon kola postaral 28 body Demarco Dickerson. Pardubice si výhrou pojistily čtvrtou příčku a ve čtvrtfinále se střetnou s Ústím nad Labem, které prohrálo 79:81 na hřišti druhého Brna.

„Dneska to nebylo tolik o obraně, ale i takové zápasy jsou. V útoku jsme si dobře půjčovali balón, dokázali jsme soupeře přestřílet a zaslouženě jsme vyhráli. Věděli jsme, o co hrajeme. Myslím si, že jsme k tomuto zápasu přistoupili od první minuty zodpovědně. Chtěli jsme mít ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí. Toho jsme dosáhli a teď zbývá jen se pořádně připravit a vyladit na vrchol sezony a pokud možno vybojovat nějakou medaili,“ uvedl pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral, jenž zapsal 12 bodů a 8 asistencí.

Opava neměla postup do čtvrtfinále ve svých rukou. O její vítězství nad Děčínem se postarali 23 body Radovan Kouřil a 11 body 10 doskoky Jakub Mokráň, nicméně vzhledem k horší bilanci s regionálním rivalem Ostravou skončili svěřenci trenéra Petra Czudka sedmí.

„Už to byl takový playoffový zápas, říkali jsme si, že Děčín je asi nejlepší příprava. Konečně jsme dali celkem dost bodů, i když v poločase to úplně nevypadalo. Bohužel musíme do předkola, snad ho vyhrajeme,“ řekl autor devíti bodů v opavském dresu Miroslav Kvapil. Slezané se v předkole střetnou s pražskou Slavií, která dnes vyhrála 96:85 na hřišti posledního Hradce Králové, který čeká baráž.

Osmý Kolín narazí na nejlepší tým skupiny A2 USK Praha, jenž zakončil dlouhodobou část vítězstvím 104:91 nad Olomouckem. „Sovy“ prošly nadstavbou bez porážky a do předkola jdou se sérií patnácti výher.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 14. kolo:

Brno - Ústí nad Labem 81:79 (25:17, 44:35, 64:53)

Nejvíce bodů: Chatman 22, Bálint a Puršl po 16 - Hicks 23, Martin a Svejcar po 17. Kolín - Ostrava 83:87 (26:23, 48:37, 66:61)

Nejvíce bodů: Číž 16, Petráš 15, Slavinskas 15 - Morgan 23, Mathon 16, Michal Svoboda 15. Opava - Děčín 93:76 (27:23, 46:46, 67:58)

Nejvíce bodů: Kouřil 23, Švandrlík 14, Mokráň a Šiřina po 11 - Matěj Svoboda 22, Nichols a Pomikálek po 16. Pardubice - Nymburk 105:91 (27:22, 60:47, 87:71)

Nejvíce bodů: Dickerson 28, Pekárek a Vyoral po 12 - Boeheim 17, Gilyard a Lockett po 13. Skupina A2 - 12. kolo: USK Praha - Olomoucko 104:91 (17:24, 46:49, 77:65)

Nejvíce bodů: Böhm 24, Okauru 17, Švec 14 - Pipkins 33, Feštr 20, Friday 14. Hradec Králové - Slavia Praha 85:96 (19:23, 33:46, 63:72)

Nejvíce bodů: Cavallero 22, Škranc 14, Solevič a Šturanovič po 12 - Rožánek 19, Kheil 15, Páleník 14.