Basketbalisté Ústí zdolali Písek a mají jisté play off, Děčín přehrál Opavu

Písek před bouřlivou domácí kulisou ještě pět minut před koncem vedl 91:80, v oslabené sestavě ale závěr nezvládl. Lesley Varner, s 35 body nejlepší střelec zápasu, přispěl k obratu devíti body, Kristopher Martin dal v tomto úseku šest ze svých 24 bodů a Šiška přispěl v koncovce dvěma šestkami.

„Pro nás strašně těžké utkání. My jsme byli na nějakém pomyslném dně, poprvé v této sezoně. Hráli jsme špatně, i dneska jsme hráli špatně, ale ukázali jsme srdce, ukázali jsme charakter. Ty poslední minuty, kdy to bylo z naší strany 17:1, ukazují, že umíme hrát basket, i když to samozřejmě není ideální,“ řekl kapitán Slunety Ladislav Pecka. „Teď se můžeme uklidnit a soustředit se na play off,“ dodal.

Trenér domácích Sršňů Jan Čech na jednu stranu ocenil, jak jeho svěřenci v oslabené sestavě bez zraněných hráčů bojují. „Ale pak je tu ta druhá strana. Dneska jsem obrovsky zklamaný, skoro až naštvaný, protože jsme třicet osm minut hráli na hranici našich možností a když došlo na lámání chleba, tak se přesně ukázalo, že jsme tu teprve druhý rok, že nemáme zkušenosti,“ konstatoval. „Dneska chyběl Vojta Sýkora, s kterým by se to nestalo. My jsme se prostě báli vyhrát. Báli jsme se vzít zodpovědnost na sebe a Ústí mělo Šišku, Martina a Varnera, kteří to vzali do svých a to utkání rozhodli,“ řekl.

Děčín rozhodl po vyrovnaném poločase rovněž až v poslední pětiminutovce. Šňůrou 12:0 od stavu 76:76 se domácí utrhli do vedení, které už nepustili. Devíti body se na úspěšné koncovce podílel Jan Štěrba, jenž byl s 18 body druhým nejlepším střelcem zápasu. Jeho děčínský spoluhráč Jordan Ogundiran dal ještě o pět víc.

„S Opavou jsou zápasy vždy těžké. My jsme nebyli v prvním poločase schopni ubránit bednu a v klíčových okamžicích jsme snad třikrát dostali koš s faulem. A to nás stálo lepší poločasový výsledek, protože Opava má výborné střelce a vždy nějakou trojku dá,“ popsal trenér Děčína Tomáš Grepl. „Ve druhém poločase se to pořád tahalo, ale nakonec to skončilo takto vysokým rozdílem, který ovšem rozhodně nevypovídá nic, o vyrovnaném průběhu utkání,“ zdůraznil.

Podle Štěrby rozhodlo, že domácí dokázali v závěru vystupňovat tempo a zlepšili obranu. „Dnes podle mého rozhodlo to, že jsme makali celých čtyřicet minut a Opava v posledních pěti prostě odpadla. Za první půli jsme dostali čtyřicet devět bodů a za druhou jen dvacet devět. Defenziva tedy byla dnes klíčem pro výhru,“ řekl.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 12. kolo: Děčín - Opava 95:78 (22:21, 49:49, 71:66)

Nejvíce bodů: Ogundiran 23, Štěrba 18, Pomikálek 13 - Howard 16, Šiřina 14, Puršl 12. Písek - Ústí nad Labem 92:97 (29:26, 53:45, 73:64)

Nejvíce bodů: Šlechta 25, Karlovský 17, J. Svoboda 16 - Varner 35, Martin 24, Šiška 20.

Tabulka:

1. Nymburk 32 29 3 3137:2456 90,6 2. Brno 33 21 12 2677:2606 63,6 3. Písek 33 21 12 2869:2748 63,6 4. Opava 34 21 13 2869:2871 61,8 5. Děčín 34 19 15 2854:2799 55,9 6. Ústí nad Labem 34 19 15 2862:2827 55,9 7. Olomoucko 34 16 18 2769:2772 47,1 8. USK Praha 34 10 24 2651:2957 29,4

Skupina A2 - 10. kolo: Jindřichův Hradec - Pardubice 85:94 (16:23, 36:48, 55:71)

Nejvíce bodů: Dorn 21, Valentíny 19, Kábrt 11 - Dailey 22, Lukeš 17, Svejcar 16. Slavia Praha - Ostrava 99:92 (23:24, 53:45, 79:69)

Nejvíce bodů: Dallas 24, Bonner 15, Kozák a Matušík po 12 - Michal Svoboda 33, Bailey a Rideau po 11.

Tabulka: