Nymburk suverénně vyhrál v Ostravě, po derby v Děčíně jásá Ústí

Dva zápasy 8. kola rozhodlo až druhé prodloužení. Ligový nováček Jindřichův Hradec zdolal Brno 99:89 a připsal si první vítězství v soutěži. Olomoucko zvítězilo nad pražskou Slavií rovněž až po 50 minutách 96:90.

Na poslední místo klesly Pardubice, které prohrály na Folimance s USK Praha 82:94.

Jaromír Bohačík pomohl Nymburku k výhře 12 body, osmi doskoky a pěti asistencemi, než ho šest minut před koncem zastavil nesportovní faul Baileyho při nájezdu. Český reprezentant tvrdě spadl a vystřídal. „Snažil jsem se to alespoň trochu korigovat, abych nespadl vyloženě nekoordinovaně. Problesklo mi hlavou, že hlavně nesmím dávat pod sebe ruce, tak jsem tam hodil lokty, ale nevím, jestli to byla dobrá volba. Už mi to začíná tuhnout, tak uvidíme, co z toho bude,“ řekl Bohačík.

Ústí vedlo ve třetí čtvrtině v Děčíně už o 20 bodů, ale pak se hostům vyfauloval Vyoral a také další rozehrávač Číž měl potíže s fauly. „Válečníci“ se v koncovce dostali na rozdíl dvou bodů, ale úřadující vicemistři výhru udrželi. Děčínu nebyl nic platný výkon Waltona, který zaznamenal 19 bodů, devět doskoků a pět asistencí.

„Samozřejmě, že když Děčín začal stahovat, problikla mi hlavou poslední čtvrtina v Opavě, kde předvedl podobný obrat. Pro nás bylo nepříjemné, že jsme posledních patnáct minut mohli mít jen jednoho rozehrávače, ale jsem za kluky rád, že to zvládli. Je to pro nás velmi cenné vítězství,“ řekl kouč Slunety Tomáš Reimer po svém prvním derby. Ústí je v tabulce třetí.

Děčín utrpěl čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů a patří mu šesté místo. „Když nebudeme běhat, stojí nás to pak strašně moc sil se do zápasu dostat. Je to už několikátý zápas v řadě a musíme s tím něco udělat. Nedokážeme využít slabin soupeře v dané chvíli, neumíme si vyhovět a máme kostrbatý útok. A nedokážeme využít ani domácího prostředí, takže tyhle zápasy nám pak budou chybět,“ uvedl děčínský trenér Tomáš Grepl.

K první výhře Jindřichova Hradce přispěl 31 body americký rozehrávač Bajema. Stejnou bilanci měl jeho krajan Wertz z Olomoucka při vítězství nad Slavií.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 8. kolo: Ostrava - Nymburk 65:92 (17:18, 39:41, 60:65)

Nejvíce bodů: Autrey 16, Škranc 14, Bailey 12 - Ceaser 16, Bohačík a Shumate po 12. USK Praha - Pardubice 94:82 (26:25, 59:41, 76:63)

Nejvíce bodů: Campbell 28, Šafařík 13, Vlk a Ibargüen po 12 - Williams 24, Dailey a Brunk po 16. Děčín - Ústí nad Labem 72:77 (16:18, 30:41, 45:60)

Nejvíce bodů: Walton 17, Ogundiran 14, Davidson 13 - Oguama 15, Varner 14, Vyoral 11. Olomoucko - Slavia Praha 96:90 po druhém prodl. (19:20, 36:37, 54:56, 73:73, 85:85)

Nejvíce bodů: Wertz 31, Carter 28, Wright 17 - Watson-Gayle 19, Bonner 16, Halada 15. Jindřichův Hradec - Brno 99:89 po druhém prodl. (21:18, 43:30, 60:48, 76:76, 85:85)

Nejvíce bodů: Bajema 31, Pope 14, Valentíny a Kemm po 12 - Bálint a Chargois po 20, Půlpán 17.

Tabulka: