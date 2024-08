Basketbalisté Kolína neobdrželi licenci na další sezonu, hrozí jim konec v lize

„Každý klub v rámci přihlašování do nové sezony musí splnit podmínky, které jsou dané. Ať už jsou to haly, placení příspěvků a tak. Obecně mohu říct, že Kolín nesplnil podmínky pro to, aby mu byla licence udělena,“ řekl Sedlařík.

Konkrétní pochybení středočeského klubu zveřejnit nechtěl. „Byl mu daný nějaký termín, aby vyřešil, co vyřešit musel. Kolín zažádal o prodloužení do konce měsíce, bylo mu vyhověno, ale přesto k vyřešení situace nedošlo. Představenstvo ALK tak rozhodlo, že mu bohužel licenci neudělí,“ doplnil Sedlařík.

Manažer kolínského týmu Miroslav Sodoma řekl Deníku, že klub se snaží situaci usilovně řešit. „Chtěli bychom mít v příštím týdnu všechny věci splněné. K tomu děláme všechny možné kroky. To je vše, co k tomu řeknu. Chceme splnit všechny věci, abychom mohli licenci mít,“ uvedl.

ALK už ale jedná o nahrazení Kolína v soutěži. Cílem je začít ligový ročník s dvanácti celky. Osloveny byly i týmy z nižší soutěže. „Jednáme s jedním klubem, který má velký zájem hrát. Věřím, že na to má kádr i rozpočet, ale ještě nepodal přihlášku a budeme s ním teprve jednat. Nemohu to tedy ještě potvrdit. Naší obrovskou snahou ale je nehrát ligu v jedenácti týmech. Chceme doplnit počet tak, aby liga měla minimálně stejnou kvalitu jako doposud,“ doplnil Sedlařík.

Kolín se v minulé sezoně NBL probojoval do nadstavbové skupiny A1, takže si s předstihem zajistil účast ve vyřazovací části. Přidal pak už ale ve 14 ligových kolech jenom dvě výhry a následně v předkole play off nezvládl ani zápasy s vítězem nadstavbové skupiny A2 Ostravou.