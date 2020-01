Basketbalisté Opavy dali USK jen 58 bodů, potřetí v řadě prohráli

Zatímco v předchozích třech zápasech se tolik nedařilo opavskému lídrovi Jakubu Šiřinovi, tentokrát byl reprezentační rozehrávač v týmu jediným hráčem, který se dokázal výrazněji prosadit. Dal 19 bodů při úspěšnosti střelby přes 70 procent, nikdo ze spoluhráčů ale dvojciferně neskóroval. Nejlepším domácím střelcem byl s 21 body Raheem Appleby. Pražané dominovali na doskoku v poměru 42:23.



Opavané ještě do posledního utkání minulého roku měli bilanci 13-1, poté co nestačili jenom na Nymburk. Rok ale zakončili nečekaným debaklem v Ústí nad Labem (66:93) a do toho nového vstoupili další porážkou od nymburských obhájců titulu (76:91). Na druhém místě tabulky mají před Svitavami náskok jediné výhry. USK má po povedené odvetě za říjnovou porážku 68:92 vyrovnanou bilanci 9-9.

„Dnes byl na palubovce jen jeden tým. My jsme plynule navázali na výkon z Ústí nad Labem. Nevím, co některým hráčům běhá v hlavě, ale basketbal to není,“ konstatoval zklamaný opavský trenér Petr Czudek.

Pardubice v utkání o čtvrté místo porazily domácí Ústí nad Labem 73:67 hlavně zásluhou Tomáše Vyorala, který dal 26 bodů. Ozren Pavlovič přidal 17 bodů a 10 doskoků. Double double zaznamenal i domácí Pavel Houška, autor 16 bodů a 11 doskoků. Severočeši prohráli po třech výhrách.

Sobotní výsledky najdete ZDE.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo USK Praha - Opava 88:58 (26:16, 47:36, 69:43)

Nejvíce bodů: Appleby 21, Stevanovič 16, Sehnal 13 - Šiřina 19, Švandrlík 9, Bujnoch 8. Ústí nad Labem - Pardubice 67:73 (18:11, 33:36, 44:57)

Nejvíce bodů: Houška 16, Brown a Čampara po 12 - Vyoral 26, Pavlovič 17, Švrdlík 9.