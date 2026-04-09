Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

Levhartice přitom vedly v sérii 2:0, ale všechny tři mečboly propásly. „Na rovinu říkám, že je mi jedno, jestli jsme třetí, čtvrtí, či šestí. Chceme to urvat s českými hráčkami, našimi odchovankyněmi, to je pro mě důležitější. Nehrajeme si na to, abychom tady měli čtyři pět cizinek, dvě jsou pro nás maximum. Holky posbíraly hodně zkušeností a příště budeme zase lepší,“ nepochybuje Drobný.
Úplně bez medaile Chomutov nezůstal, slavil bronz v domácím poháru. A zahrál si také Eurocup, kde v základní skupině pětkrát prohrál a porazil kosovský KBF Peja 03 81:75 v prodloužení. Do Evropy se zkusí probít znovu, i když si přímý postup nezajistil, půjde do kvalifikace. „Máme dost silný tým na to, abychom tam něco urvali. Hrajeme poháry čtvrtou sezonu, celá Evropa už o nás ví, že jsme eurocupový tým,“ je pyšný Drobný.
Mrzí ho zdravotní trable, které Levharticím komplikovaly celou sezonu. Pivotka Karoline Striplinová vypadla na měsíce kvůli operaci slepého střeva, pak se přidala Kateřina Rokošová, v závěru minulého roku chyběla i rozehrávačka Kateřina Bartoňová. Během play off měly problémy křídelnice Monika Fučíková i rozehrávačka Ema Bláhová.
„Po zdravotní stránce se nám sezona hodně nepovedla, není jednoduché hrát v úzké rotaci a dávat tým pokaždé dohromady, aby se zase rozjel. Pro trenéra je to složité,“ vnímal šéf obtížnou pozici kouče Petra Tremla.
Tým povede i v příští sezoně, zůstává také křídelnice Valentýna Kadlecová, která se v zimě vrátila do Chomutova ze zámoří. Smlouvu má na další rok.
„Valča sice byla po návratu trošku mimo formu, ale dala se dohromady a závěr sezony už byl v její režii. A díky tomu se chytily i ostatní hráčky,“ oceňuje majitel klubu přínos jedenadvacetileté odchovankyně. Play off odehrála s průměry 14,4 bodu a 3,8 doskoku, na palubovce trávila přes 25 minut.
Pokračují i opory Bartoňová s Krejzovou, naopak smlouvy končí Fučíkové s Brejchovou a obě zvažují zahraniční angažmá. „Od nás nabídku mají, byli bychom rádi, kdyby dál hrály v Chomutově. Ale jestli půjdou do Evropy, bránit jim nebudeme. A budeme za ně hledat náhradu.“
Kádr Drobný skládá znovu tak, aby mohl mít medailové ambice. „Myslím, že síla týmu bude obdobná jako letos, možná i lepší.“
Legenda Bartoňová o highlightu sezony i chuti pokračovat
Buzzer beater v Kosovu, překonaný ligový rekord v asistencích, pohárový bronz. Nestárnoucí olympionička Kateřina Bartoňová má i letos na co vzpomínat, na ligový úspěch s basketbalistkami Chomutova ale ne. Pouť sezonou Levharticím uťala Ostrava, která otočila čtvrtfinále z 0:2 na 3:2 na zápasy.
„Bohužel letos je z toho šesté místo, musíme na určitých věcech zapracovat. Některé holky vyřazení obrečely, ale takový je prostě sport. Jednou dole, jednou nahoře. Jako v životě,“ nebere to šestatřicetiletá rozehrávačka tragicky.
Chomutov do série vstupoval ze skupiny A2 proti favoritovi, zatápěl mu, odskočil o dvě vítězství. Jenže ani to nestačilo. „Série byla divácky atraktivní, přitáhly jsme fanoušky do hal a k obrazovkám,“ řekla Bartoňová za oba týmy. „Bohužel to nevyšlo, nedokázaly jsme využít dva mečboly. Ostrava si to letos zasloužila víc, do play off šla z třetího místa a taky se jí víc vyhýbala zranění.“
Levhartice naopak zdravotní neduhy negativně poznamenaly. Třeba americká posila Karoline Striplinová musela na operaci slepého střeva a debutovala až v prosinci. „Od začátku byla naše sezona nešťastná. Letos to padlo na nás, kvůli malé rotaci to bylo fakt náročné,“ odfoukla si účastnice her v Londýně 2012. „My proti Ostravě nehrály špatně, ale ve druhé půli nám docházely síly. Když nedáte dvě jasné tutovky zblízka, máte dvě ztráty a dostanete tři koše, už se vezete.“
Rodačka z Pardubic během letošního ročníku vstoupila do dějin Ženské basketbalové ligy, stala se královnou asistencí. A rekord neustále posouvá, nyní jich má na kontě 1 351. „Spíš než milník to beru jako ocenění za dlouhodobou práci,“ řekla opora s 15 sezonami v ŽBL.
Na podzim trojkou s klaksonem poslala zápas Eurocupu v kosovské Peje do prodloužení, Levhartice následně vyhrály – pohříchu letos jedinkrát na evropské scéně. „Vzhledem k tomu, že jsme před eurocupovými zápasy přišly o Striplinovou, je tohle vítězství jedním z highlightů sezony. Zážitkový zápas na horké půdě, já i holky na to budeme vzpomínat.“
Mezinárodní konfrontace nebude chybět ani v příští sezoně, klub se přihlásí do kvalifikace. „Pro mě už to takový tahák není, ale mladé holky mají možnost ukázat se v Evropě, aby měly do budoucna nějaké nabídky z ciziny,“ myslí mentorka týmu hlavně na své spoluhráčky.
Pokračovat by měla, i když zatím ještě smlouvu nepodepsala.
„Teď se to neřešilo, navíc se bude měnit management. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsem zklamaná, tělo unavené, takže mám rozpolcené pocity. Ale když budu fit, asi bych ještě sezonu přidala.“
A zase v Chomutově, který jí přirostl k srdci.
„Nevím, jak bude vypadat tým. Monča Fučíková odchází, Eliška Brejchová chce zkusit zahraničí,“ prozradila Bartoňová. „Určitě bychom potřebovali posílit, jestli se chceme prát o první čtyři příčky. Se současnou sestavou nelze uhrát lepší výsledek než střed tabulky, zvlášť při pěti zraněních. Na druhou stranu se dostaly mladé do hry, snad se blýská na lepší časy, co se týče mládí.“
A to i s hvězdou Bartoňovou v sestavě.