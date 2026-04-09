Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  5:58
I kvůli nebývalé zdravotní kalamitě basketbalové Levhartice letos ligovou medaili nezískají, ale majitel klubu Petr Drobný konečné šesté místo bere. „Když se podívám na náš rozpočet a porovnám to s Žabinami, Ostravou či dokonce s USK, tak páté či šesté místo je úplně v pohodě,“ hodnotí šéf realisticky sezonu, která pro Chomutov skončila vyřazením 2:3 na zápasy ve čtvrtfinále play off s SBŠ Ostrava.
Karoline Striplinová z Levhartic Chomutov se chystá na trestný hod. | foto: Zuzana Krišicová / SBŠ Ostrava

Levhartice přitom vedly v sérii 2:0, ale všechny tři mečboly propásly. „Na rovinu říkám, že je mi jedno, jestli jsme třetí, čtvrtí, či šestí. Chceme to urvat s českými hráčkami, našimi odchovankyněmi, to je pro mě důležitější. Nehrajeme si na to, abychom tady měli čtyři pět cizinek, dvě jsou pro nás maximum. Holky posbíraly hodně zkušeností a příště budeme zase lepší,“ nepochybuje Drobný.

Královna asistencí Bartoňová: U dětí se řeší hlavně body, to není dobře

Úplně bez medaile Chomutov nezůstal, slavil bronz v domácím poháru. A zahrál si také Eurocup, kde v základní skupině pětkrát prohrál a porazil kosovský KBF Peja 03 81:75 v prodloužení. Do Evropy se zkusí probít znovu, i když si přímý postup nezajistil, půjde do kvalifikace. „Máme dost silný tým na to, abychom tam něco urvali. Hrajeme poháry čtvrtou sezonu, celá Evropa už o nás ví, že jsme eurocupový tým,“ je pyšný Drobný.

Mrzí ho zdravotní trable, které Levharticím komplikovaly celou sezonu. Pivotka Karoline Striplinová vypadla na měsíce kvůli operaci slepého střeva, pak se přidala Kateřina Rokošová, v závěru minulého roku chyběla i rozehrávačka Kateřina Bartoňová. Během play off měly problémy křídelnice Monika Fučíková i rozehrávačka Ema Bláhová.

Petr Drobný, majitel basketbalových Levhartic Chomutov, na losování evropských pohárů v Mnichově.

„Po zdravotní stránce se nám sezona hodně nepovedla, není jednoduché hrát v úzké rotaci a dávat tým pokaždé dohromady, aby se zase rozjel. Pro trenéra je to složité,“ vnímal šéf obtížnou pozici kouče Petra Tremla.

Tým povede i v příští sezoně, zůstává také křídelnice Valentýna Kadlecová, která se v zimě vrátila do Chomutova ze zámoří. Smlouvu má na další rok.

Basketbalistky SBŠ Ostrava dokonaly obrat proti Chomutovu a jsou v semifinále

„Valča sice byla po návratu trošku mimo formu, ale dala se dohromady a závěr sezony už byl v její režii. A díky tomu se chytily i ostatní hráčky,“ oceňuje majitel klubu přínos jedenadvacetileté odchovankyně. Play off odehrála s průměry 14,4 bodu a 3,8 doskoku, na palubovce trávila přes 25 minut.

Pokračují i opory Bartoňová s Krejzovou, naopak smlouvy končí Fučíkové s Brejchovou a obě zvažují zahraniční angažmá. „Od nás nabídku mají, byli bychom rádi, kdyby dál hrály v Chomutově. Ale jestli půjdou do Evropy, bránit jim nebudeme. A budeme za ně hledat náhradu.“

Kádr Drobný skládá znovu tak, aby mohl mít medailové ambice. „Myslím, že síla týmu bude obdobná jako letos, možná i lepší.“

Legenda Bartoňová o highlightu sezony i chuti pokračovat

Buzzer beater v Kosovu, překonaný ligový rekord v asistencích, pohárový bronz. Nestárnoucí olympionička Kateřina Bartoňová má i letos na co vzpomínat, na ligový úspěch s basketbalistkami Chomutova ale ne. Pouť sezonou Levharticím uťala Ostrava, která otočila čtvrtfinále z 0:2 na 3:2 na zápasy.

„Bohužel letos je z toho šesté místo, musíme na určitých věcech zapracovat. Některé holky vyřazení obrečely, ale takový je prostě sport. Jednou dole, jednou nahoře. Jako v životě,“ nebere to šestatřicetiletá rozehrávačka tragicky.

EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov - Kibirkštis Vilnius, utkání 3. kola skupiny F. Kateřina Bartoňová a její průnik.

Chomutov do série vstupoval ze skupiny A2 proti favoritovi, zatápěl mu, odskočil o dvě vítězství. Jenže ani to nestačilo. „Série byla divácky atraktivní, přitáhly jsme fanoušky do hal a k obrazovkám,“ řekla Bartoňová za oba týmy. „Bohužel to nevyšlo, nedokázaly jsme využít dva mečboly. Ostrava si to letos zasloužila víc, do play off šla z třetího místa a taky se jí víc vyhýbala zranění.“

Levhartice naopak zdravotní neduhy negativně poznamenaly. Třeba americká posila Karoline Striplinová musela na operaci slepého střeva a debutovala až v prosinci. „Od začátku byla naše sezona nešťastná. Letos to padlo na nás, kvůli malé rotaci to bylo fakt náročné,“ odfoukla si účastnice her v Londýně 2012. „My proti Ostravě nehrály špatně, ale ve druhé půli nám docházely síly. Když nedáte dvě jasné tutovky zblízka, máte dvě ztráty a dostanete tři koše, už se vezete.“

Rodačka z Pardubic během letošního ročníku vstoupila do dějin Ženské basketbalové ligy, stala se královnou asistencí. A rekord neustále posouvá, nyní jich má na kontě 1 351. „Spíš než milník to beru jako ocenění za dlouhodobou práci,“ řekla opora s 15 sezonami v ŽBL.

Na podzim trojkou s klaksonem poslala zápas Eurocupu v kosovské Peje do prodloužení, Levhartice následně vyhrály – pohříchu letos jedinkrát na evropské scéně. „Vzhledem k tomu, že jsme před eurocupovými zápasy přišly o Striplinovou, je tohle vítězství jedním z highlightů sezony. Zážitkový zápas na horké půdě, já i holky na to budeme vzpomínat.“

Mezinárodní konfrontace nebude chybět ani v příští sezoně, klub se přihlásí do kvalifikace. „Pro mě už to takový tahák není, ale mladé holky mají možnost ukázat se v Evropě, aby měly do budoucna nějaké nabídky z ciziny,“ myslí mentorka týmu hlavně na své spoluhráčky.

Pokračovat by měla, i když zatím ještě smlouvu nepodepsala.

„Teď se to neřešilo, navíc se bude měnit management. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsem zklamaná, tělo unavené, takže mám rozpolcené pocity. Ale když budu fit, asi bych ještě sezonu přidala.“

A zase v Chomutově, který jí přirostl k srdci.

„Nevím, jak bude vypadat tým. Monča Fučíková odchází, Eliška Brejchová chce zkusit zahraničí,“ prozradila Bartoňová. „Určitě bychom potřebovali posílit, jestli se chceme prát o první čtyři příčky. Se současnou sestavou nelze uhrát lepší výsledek než střed tabulky, zvlášť při pěti zraněních. Na druhou stranu se dostaly mladé do hry, snad se blýská na lepší časy, co se týče mládí.“

A to i s hvězdou Bartoňovou v sestavě.

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?

Venkovní dresy MS ve fotbale 2026

Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Julian Álvarez se fantasticky trefil z volného přímého kopu v zápase...

Středeční večer patřil dalším úvodním zápasům čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje Paris Saint-Germain zdolal na svém stadionu Liverpool 2:0. V ryze španělském souboji vyloupilo...

8. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:13

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Petra Malíková z USK Praha hledá v semifinále s KP Brno cestu kolem Sary...

Skoro totožnými výsledky začaly semifinálové série Chance ŽBL. Obhájkyně titulu z USK Praha si na domácí palubovce poradily 106:49 s KP Brno. Žabiny zase na jihu Moravy předčily 106:52 basketbalistky...

8. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  21:51

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

8. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  21:13

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

8. dubna 2026  21:11

Horníček inkasoval jen z penalty, Braga začala čtvrtfinále Evropské ligy remízou

Cucho Hernández z Realu Betis překonává z penalty brankáře Lukáše Horníčka z...

Fotbalisté Bragy hráli v prvním čtvrtfinále Evropské ligy doma s Realem Betisem 1:1. Lukáš Horníček v brance portugalského týmu zneškodnil pět střel a dostal gól jen z pokutového kopu. Zbývající tři...

8. dubna 2026  20:57

Korupce, nulová výchova. Italský fotbal dál strádá. Musí padat hlavy, říká expert

Premium
Zklamání italských fotbalistů po prohře ve finále baráže s Bosnou a...

Byly to výmluvné záběry. Zatímco houževnatí Bosňané minulé úterý slavili postup své fotbalové reprezentace na mistrovství světa v ulicích Sarajeva dlouho do noci, jejich italští protivníci se snad...

8. dubna 2026

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

8. dubna 2026  19:47

