Basketbalisté Nymburka zdolali Trepču, v kvalifikaci o Ligu mistrů jsou ve finále

Devatenáctinásobní čeští šampioni z Nymburka usilují o osmou účast v hlavní soutěži Ligy mistrů. Kvalifikaci ale hrají poprvé, neboť jim současný národní koeficient nezajistil přímý postup.

Pokud Nymburk v neděli uspěje, bude hrát v základní skupině D s německým celkem Rasta Vechta, řeckým Promitheasem Patras a Galatasarayem Istanbul. V případě porážky by se přesunul do nižšího Evropského poháru FIBA, kde by byl ve skupině F s bulharským týmem Rilski, Le Portel a vítězem duelu mezi Fehérvárem a Prievidzou.

Středočeši měli proti Trepči dobrý úvod a dostali se do vedení 11:4. Hráči kosovského mistra ale reagovali a v závěru první čtvrtiny snížili na rozdíl tří bodů. Také ve druhé desetiminutovce se Nymburk snažil soupeři odskočit, ten ale stáhl do poločasové přestávky manko na pět bodů.

Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho odskočili až po přestávce. Od stavu 43:37 zaznamenali sedm bodů za sebou a jejich náskok narostl na 13 bodů. Trepču ale vrátili do hry Hunter s Malikem Johnsonem, po jejichž trefách se kosovský šampion vrátil zpět do hry.

Přestože Nymburk na začátku poslední čtvrtiny získal patnáctibodové vedení 69:54, Trepča se v závěru dotáhla ještě na rozdíl čtyř bodů. Koncovku si už ale český šampion pohlídal a vítězství pečetil po dvou trestných hodech 15 sekund před koncem Jaromír Bohačík.