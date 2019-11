Vaughnová je zpět. Musíme se dívat dopředu, potřebujeme ji, řekl kouč

Bylo to velké téma před letním Eurem v lotyšské Rize: Jedna z opor týmu a tahounka předchozích kvalifikačních duelů se šampionátu nezúčastní.

Důvod?

Oficiálním vysvětlením neúčasti Vaughnové bylo zranění. Hovořilo se ale také o tom, že dvaatřicetiletá hráčka na turnaj neodcestovala kvůli úmrtí v rodině.

Nyní potvrdila první možnost. „Trápila mě zranění. Sotva jsem dohrála sezonu v Turecku. Musela jsem se během léta zotavit,“ řekla po tréninku v pražské Královce.

Kromě samotné neúčasti Vaughnové si trenér Štefan Svitek stěžoval i na způsob, jakým svou absenci realizačnímu týmu sdělila.

„Papír nebo e-mail snese všechno. Několikrát jsem jí volal a ani jednou mi to nevzala. Pouze po agentce vzkázala, že má zdravotní potíže,“ řekl před začátkem Eura kouč.

Teď už je Vaughnová v reprezentaci zpět a s týmem se připravuje na začátek kvalifikace na evropský šampionát.

Předešlé nejasnosti už v mužstvu neřeší.

„Jsem rád, že je zase v našem týmu. Jestli jsou ty věci vyjasněné, nebo ne… Musíme se dívat dopředu, hráček na její pozici v Česku moc není, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme ji znovu pozvali,“ řekl Svitek.

„Pokud by měl být návrat takový, že bychom se na sebe dívali zlými pohledy, tak by to nemělo moc velký význam,“ doplnil trenér.

Podobně hovoří i hráčky. „Na to už si nikdo nevzpomene. Teď jedeme znova. Potřebujeme každého a hráčka jejího formátu určitě bude potřeba v týmu,“ myslí si Kateřina Elhotová.

České reprezentantky čeká ve čtvrtek úvodní kvalifikační souboj proti Itálii. Zápas v Cagliari začne ve 20:30.

„Podle zápasů, které odehrály na mistrovství Evropy, hrají Italky velmi agresivní a tvrdou obranu. I v útoku mají hodně pohybu, jsou silné na balonu,“ popisuje Svitek.

A jak tedy na ně?

„Musíme hlavně zastavit jejich útočné doskoky. Budeme se snažit vycházet z dobré obrany. Hrát maximálně do těla, maximálně agresivně, zvládat situace jeden na jednoho,“ myslí si trenér.

Další duel sehrají Češky v neděli v Praze od 18:00 proti Rumunsku.