Jako přes kopírák. Francie zapne vždycky, manko nehraje roli, říká Auda

Stejně jako ostatní podkošoví hráči, musel se i Auda potýkat s Victorem Wembanyamou, francouzským klenotem a s největší pravděpodobností příští jedničkou draftu do NBA.

Na zápas přiletěl třiatřicetiletý silák z Japonska, přestože Čechům už v tomto kvalifikačním okně už o nic nejde. Postup je dávno ztracený.

Pořád cesty přes půl světa nelitujete?

Kdykoliv mám možnost za národní tým hrát, tak si to hrozně užívám. Máme skvělou partu, na každý moment z reprezentace se mi pak vzpomíná krásně.

Vzpomínat možná jednou budete i na Victora Wembanyamu, největší světový talent.

Ze začátku vypadal, že se mu moc nechce. Koukněte ale na jeho výšku a rozpětí, má to v sobě. Má výškovou převahu, pak se chytil pár střelami a dostal se zpátky do zápasu.

Měl šest bloků. Stávalo se, že jste uspěchali střelu, protože se prostě někde pohyboval kolem?

Je to nepříjemné, když víte, že za vámi stojí borec, který má o metr vyšší dosah. Nevíte, co přijde. Koncentraci na střelu vám to občas rozhodí.

Ale silově se proti němu hrát dá, ne?

Bude potřebovat nabrat nějaká kila. Je mladý, v NBA na tom bude pracovat. Bude ještě lepší. Pod košem je znát.

V úvodu jste ho bránili úspěšně, ostatně jako všechny Francouze.

Trošku mi to připomnělo zápas ve Francii z minulého léta. I tenkrát nám první půlka vyšla dobře. Francie má vždycky kvalitní tým, dokáže i s mankem vždycky zapnout. Tentokrát jsme nenašli klíč na jejich agresivní obranu, měli jsme hrozně ztrát. Kámen úrazu.

Pramenily ztráty i z toho, že na rozehrávce nastoupili relativně nezkušení kluci, kteří se s podobným tlakem v české lize nesetkají?

Je to možné, rozdíl v tom určitě je. Jsou to ale cenné zkušenosti. V dalších zápasech už budou vědět, s čím můžou na hřišti počítat. Budou na to lépe připravení.