„Já si jich taky všiml. Nevím, jestli to bylo navázané na mě, ale zima tady nebyla,“ křenil se generální manažer Slunety po drtivém vítězství 105:82 v entrée do nadstavbové skupiny A1.
Hrubý uzavřel sázku s Vladimírem Hejlem, svým parťákem z vedení. Na hlavě měl fešný klubový kulich a postavil se na své tradiční místo u palubovky, kde bývá opřený o sponzorské auto.
„Vůbec jsem neváhal, zda to splnit. Jakmile něco řeknu, platí to. Trošku jsem měl strach, jestli nebudu vypadat jako úplný blb, ale účel to splnilo. Kluci vyhráli hlavní zápas s Děčínem, teď i s Ostravou. Jedeme dál. Lidé chtějí příběhy. Napříč ligou, nejen mezi Ústím a Děčínem,“ volá Hrubý po zviditelnění soutěže.
Hráči na svého nadřízeného koukali s údivem. „Já nevím, proč kulich měl, asi mu byla zima. On má rád tyhle ptákoviny,“ popíchl ho kapitán Ladislav Pecka, jehož pojí s Hrubým přátelství.
„Když měl Tomáš čepici na hlavě, tak jsme dali stovku a vyhráli jsme. Kdyby to takhle fungovalo dál, klidně ať má na hlavě klobouk nebo slamák,“ narážel pivot se smíchem na Hrubého přezdívku Slamák.
Nezískal ji podle módního a praktického doplňku, ale kvůli své postavě v dětství. Byl velký, hubený, samá ruka, samá noha. A spoluhráč z dorostu vymyslel, že vypadá jako ze slámy.
Nejen sázka vybičovala ústecké basketbalisty k úspěchu v derby, po příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona chytili formu jako hrom. Z posledních deseti ligových zápasů osm vyhráli.
„Je to kompletní balíček. Jsme tým, není to o jednotlivci. Pomůžou i hecovačky jako s Tomášem. Daří se, fanoušci jsou skvělí, derby bylo úžasné. Když se takhle vyhrává, člověk si to musí užít. Teď je teď,“ drží se Pecka své charakteristiky, že je přítomný člověk.
Nejbližší El Nordico bude až 5. března znovu v hale Slunety a je možné, že Hrubý zase něco vykoumá, čím mužstvo ještě víc nažhavit.
„Nerad se sázím, tohle bylo spontánní. Věděl jsem, že na zápas s Děčínem přijde plno lidí, budou o tom mluvit. Nejen v Děčíně a Ústí, ale v celé republice. Kamarád mi říkal, že byl v Praze na pivě a lidé se tam o derby bavili. Strašně potěší, že to veřejnost strhlo,“ vychvaluje funkcionář nejsledovanější zápas Národní basketbalové ligy. „Před dalším derby budu nad něčím přemýšlet. Budu chtít kluky zase motivovat i jinak než jen podporou u auta.“
