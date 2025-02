Kousanec jako od Tysona! Basketbalistu Děčína soupeř krvavě hryzl do nosu

„Nechápu to, chvíli jsem si připadal jako soupeř Mikea Tysona. Myslím, že tohle do basketu nepatří,“ divil se Kroutil blikanci svého protivníka v zápase, který Válečníci v Bratislavě ztratili těsně 80:82.

Do konce čtvrté čtvrtiny chybělo necelých šest minut, když se Hicks s Kroutilem ocitli v souboji pod košem. Děčínská opora zakončovala, rozhodčí pískli faul. Pak si oba hráči situaci vysvětlovali, Hicks se přiblížil ke Kroutilově obličeji, otevřel pusu a hryzl ho do nosu. Při odchodu na střídačku si Kroutil otíral krev, jak ukázaly záběry slovenské televize Joj.

„Absolutně netuším, co se stalo. Hicksovi už dva útoky před tím trochu přepnulo, strkal do mě. A když jsme si tu poslední situaci začali vyříkávat, najednou mě kousl do nosu,“ líčil porafaný hráč, který dostal technickou chybu a po páté osobní pro něj utkání skončilo. Hickse rozhodčí suspendovali rovnou po diskvalifikační chybě.

Petr Bílek @Bilek_Petr Už i basketbal má svého Tysona... Hicks v Česko-Slovenském poháru hryzl děčínského Kroutila do nosu 😱 https://t.co/B0wxsXzeb2 oblíbit odpovědět

„Filipa kousl do krve, na povrchu nosu byl vidět šrám. Nikdy jsem nic takového nezažil,“ kroutil hlavou i Jakub Důra, sportovní manažer Děčína. „Máme rozhodnutí disciplinárky, že Hicks dostal dvouzápasový trest.“

Kroutilův otec Radim na sociálních sítích trefně napsal: „Někdo to okomentoval slovy, že se Levice prokousaly do semifinále...“

Čelisti ve sportu neúřadovaly poprvé. Ikonický je atak boxera Mikea Tysona, který v roce 1997 v ringu ukousl Evanderu Holyfieldovi kus ušního boltce. Přezdívku Kanibal si vysloužil chilský fotbalista Luis Suaréz, když se na mistrovství světa 2014 zahryzl italskému obránci Giorgiu Chiellinimu do ramene. Už předtím pykal za dva stejné incidenty v anglické a nizozemské lize.

Zrovna když se v Bratislavě řešil blackout Hickse, který mimochodem působil v minulosti u děčínského rivala z Ústí nad Labem, na nosítkách opouštěl halu Američan Walton. Rozehrávače už podruhé v sezoně postihlo vážné zranění. Tentokrát se mu podlomilo koleno při odrazu, když zakončoval.

„Z toho, co nám řekl hned po té situaci, bylo jasné, že to nebude dobré. My se pak hecnuli správným směrem, bojovali jsme až do konce, ale nevyšlo to,“ litoval Kroutil.

Podle Důry jsou předčasné soudy, že pro Waltona sezona skončila. „Zatím je brzy, nejde nic specifikovat. Rentgen vyloučil zlomeninu, podezření je na poškozené vazy, ale víc ukáže až magnetická rezonance,“ uvedl.

Válečníky čekají zápasy útěchy o umístění, už v pátek od jedné odpoledne derby s ústeckou Slunetou, která podlehla Interu Bratislava 76:91. Stále jde o stříbro a bronz z Českého poháru.