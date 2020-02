Když král Jordan pláče: S Kobem umřel i kus mě

„Možná to hodně lidí netušilo, ale já a Kobe jsme byli opravdu blízcí přátelé. Byl jako můj mladší brácha,“ pronesl Michael Jordan.

Pietní akce za Kobeho Bryanta, globální basketbalovou ikonu tragicky zesnulou při havárii helikoptéry, opět otevřela rány. Zahojí je čas? Snad, ale teď je ještě brzy.

Vždyť i vdova Vanessa Bryantová, která kromě manžela přišla rovněž o dceru Gigi, oznámila, že leteckou společnost zažaluje za nedbalost.

Vanessa Laine Bryantová při pietním obřadu.

Pláč byl všudypřítomný, hořký.



„Když zemřel Kobe, zemřel i kus mě samotného,“ pronesl Jordan.

Právě tihle byli spojováni ani ne roky, spíš dekády. Král basketbalu versus designovaný nástupce. Fenomenální tahoun Chicago Bulls versus šéf LA Lakers, jejichž souboj na tituly v NBA skončil na dálku Jordanovým triumfem šest ku pěti. Výjimeční střelci, přičemž v tomto ohledu navždy povede Bryant poměrem 33 643 ku 32 292 bodům.

Ale také – jak už víme – přátelé.

Lidé, kteří spolu sdíleli prakticky vše, byť to logicky začalo oranžovým míčem.

„Já a Kobe jsme byli opravdu blízcí přátelé. Byl jako můj mladší brácha.“ Michael Jordan

„Všichni známe mladší sourozence, co se z nějakého důvodu pořád starají o vaše věci, zajímá je váš šatník, vaše boty, všechno,“ vyprávěl Jordan ve vskutku prvotřídní vzpomínkové řeči. „Byla to otrava, pokud to tak můžu říci, ale následně přešla v lásku. Pochopíte, že s obdivem vzhlížejí ke starším bráchům a chtějí znát každý detail o životě, do něhož se brzy sami pustí.“



Bryantova pedantická touha po zlepšování patřila k jeho nejtypičtějším znakům: hodně brzké či hodně pozdní tréninky, extrémní kvalita i kvantita. A od koho lepšího se taky učit než od legendy s číslem 23?

„Volával mi o půl dvanácté večer, o půl třetí ráno,“ líčil Jordan. „Nejdřív mě to obtěžovalo, ale pak jsem pochopil, jakou obrovskou vášeň v sobě měl. Chtěl být tím nejlepším možným basketbalistou.“

Co by po nás Kobe chtěl

Jordan zpětně přiznává, že ho Bryantův zájem o jeho názory a zkušenosti začal hřát. A že začal svým způsobem obdivovat, že se jeho nový „mladší brácha“ nerozpakuje bombardovat prosbami o rady člověka, k němuž miliony lidí vzhlížejí jako ke sportovnímu polobohovi.

Ale basketbalem to jen odstartovalo. „Pak jsme mluvili i o byznysu, o našich rodinách, o všem.“

Jak připomíná list Los Angeles Times, Jordan s veřejnými vystoupeními šetří jako homeopat s účinnou látkou.

Když loni Charlotte hostilo Utkání hvězd, on jako majitel tamních Hornets uspořádal tiskovku tak brzy, že tou dobou ještě ve městě nebyli skoro žádní novináři. Ostatně ještě při nedávném All-Star Game v Chicagu uctil Bryantovu památku jen na předem nahraném videovzkazu. Jeho přibližně dvanáctiminutová řeč však jasně ukázala, jak si svého nástupce vážil.

„Jen velmi zřídka poznáte někoho, kdo se snaží každý den zlepšit – nejen jako sportovec, ale také jako rodič a manžel,“ pravil pohnutě.



Dosáhnout Jordanova mistrovství je dost možná protimluv, na to byl jediným svého druhu. Třeba i legendární kouč Phil Jackson měl proto jasno, když ve svých memoárech srovnával: „Michael byl lepší obránce než Kobe, lépe také střílel. Ale to, co tyto dvě hvězdy z mého pohledu odlišovalo nejvíce, bylo jeho mimořádné umění vést ostatní, být lídrem. Silou své přítomnosti mistrovsky kontroloval emoce v týmu.“

Bryant na to tehdy, v roce 2013, jen zareagoval: „Srovnáváte jablka s hruškami.“

Jistě, lišily se jejich éry, spoluhráči i styl, kterým se NBA zrovna vydávala. Kdo preferuje třiadvacítku před Bryantovou čtyřiadvacítku, s chutí poukáže na to, že Jordan vyhrál všech svých šest finále, zatímco Bryant s Lakers v poslední možné sérii dvakrát padl. Jordanovými konkurenty v těžko rozsouditelné bitvě o nejlepšího basketbalistu dějin budou nadále spíše Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain a jednou, pokud ještě kariéru vyšperkuje, třeba LeBron James.

Úctyhodní, skvělí rivalové.

Nikoli však bráchové.

„Nikdo neví, kolik času nám zbývá,“ pronesl Jordan se slzami na lících. „Kobe ostatně na hřišti nikdy nic nevypustil, pokaždé ze sebe vydal všechno – a to je taky přesně to, co by po nás chtěl. Musíme žít přítomností a trávit co nejvíce času s těmi, které opravdu milujeme.“

A také vzpomínat na ty, s nimiž už být nelze.