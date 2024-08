Manažer Jindřichova Hradce: O rok jsme předběhli naše plány, tým doplní cizinci

Jindřichův Hradec se do Kooperativa Národní basketbalové ligy (KNBL) vrací po třech letech. Tehdy také získal licenci administrativně, a to od Svitav. Po prohrané baráži se Slavií však Jihočeši spadli zpět do první ligy, kde působili doposud. Na nabídku od vedení svazu zástupci klubu kývli, i když rozhodování nebylo hlavně kvůli časové tísni snadné.

„Je to výzva a velká čest. Můžeme zviditelnit celé město a fanouškům nabídnout nejlepší český basketbal,“ prohlásil generální manažer Jan Tomanec.

3. účast v nejvyšší soutěži to bude pro Hradec. Hrál ji v letech 2011/12 a 2021/22.

Na první pohled lákavá nabídka na posun o úroveň výš však má i svá úskalí a těch je hned několik. Zatímco ostatní kluby se na sezonu chystají čtyři měsíce a víc, Hradečtí to musejí zvládnout za zhruba pět týdnů. Finanční náročnost se přibližně zdvojnásobí, a to nejen na odměnách pro hráčský kádr, ale hlavně na technickém a personálním zabezpečení domácích duelů.

Riziko panuje i po sportovní stránce. „Před rokem jsme sestavili českou osu týmu, který strávil rok v první lize a příští sezonu by měl jasný cíl – postup do KNBL. Teď se vše o rok urychlí,“ přidal Tomanec.

Mužstvo zároveň potřebuje posílit, což v aktuálním období není snadné. Kvalitní čeští hráči jsou zpravidla už dávno rozebraní, a tak se klub musí poohlížet hlavně po basketbalistech ze zahraničí. „Určitě nechceme tým cizinců, není to naše filozofie. České hráče chtějí všichni, ti jsou ale už dávno pryč. Musíme koukat do zahraničí, ale nekoupíme pět cizinců jako některé další týmy,“ naznačil.

Přípravy na novou a nečekanou výzvu v Jindřichově Hradci už začaly. Ve středu klub podstoupil pracovní schůzku se zástupci svazu, kde se řešily hlavně technické záležitosti, revize haly a další podrobnosti. „Zvládli jsme to. Ale musíme rychle pokračovat dál. Je to pro nás velká motivace, zajistit všechno v tak krátkém čase,“ řekl Tomanec.

Pokud by Hradečtí odmítli nabídku hrát o soutěž výš, zůstala by KNBL zřejmě jen o jedenácti účastnících. Svitavy totiž zájem neměly. „Jsme rádi, že jsme se domluvili s Jindřichovým Hradcem, který se rozhodl i v takto krátkém čase na přípravu nabídku přijmout a nejvyšší soutěž hrát. Věříme, že nový klub dodá soutěži další impulz a přinese lize i staronové fanoušky z jižních Čech,“ okomentoval předseda představenstva Asociace prvoligových klubů Tomáš Kotrč.

Těší se na jihočeské derby

Poprvé v historii se zároveň stane, že KNBL bude čítat dva jihočeské kluby. Jindřichův Hradec byl v sezoně 2011/12 vůbec prvním zástupcem regionu mezi elitou. Pak se do KNBL ještě jednou vrátil.

Uplynulý ročník byl prvním pro sršně z Písku, kteří dlouho bojovali o účast v play off, nakonec se bez potíží zachránili. Fanoušci se tak mohou těšit na jihočeská derby v nejvyšší soutěži, zatím je znali jen z první ligy. První souboj nastane již v pátém kole začátkem října.

12 týmů čítá KNBL i pro novou sezonu. Jihočeši nahradí Kolín, který ztratil licenci .

„Na derby se těšíme. Bude zajímavé i třaskavé. Zápasy s Pískem známe. Vždy se hrálo před plnými halami ve skvělé atmosféře. Jak se říká, derby nemá favorita, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ale i zástupci svazu zmiňovali, že se na jihočeské derby těší a nejspíš se i přijedou podívat,“ zhodnotil Tomanec.

Cíl pro první sezonu mezi nejlepšími českými celky bude jasný. „Klademe si postupné cíle. Chceme se v krátkém čase co nejlépe připravit a zachránit soutěž pro další sezonu,“ oznámil.

Sezona v KNBL startuje podle rozpisu 21. září, kdy se nováček představí na hřišti USK Praha. Poprvé doma nastoupí o čtyři dny později proti Ústí nad Labem. „Reakce na náš posun o soutěž výš máme veskrze pozitivní. Věřím, že nezklameme důvěru, kterou v nás fanoušci mají,“ uzavřel generální manažer.