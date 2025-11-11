Hrubý před El Nordikem: Basket potřebuje kontroverze a bulvár, jsme uspávači hadů

Proč?
Když vidím fotbal, hokej, jak to do nás valí, i ty bulváry! Já na to hrozně rád koukám. My jako basket jsme o parník jinde. My potřebujeme, aby se lidi o basketu bavili, aby byla kontroverze. Nejen Ústí – Děčín, ať si povídají o USK, o Ostravě. Ať nejsme uspávači hadů jako teď. Potřebujeme akci, témata, příběhy. Svazový marketing, to je bída.
El Nordico
- hraje se ve středu od 18 hodin v děčínské hale
V čem?
Vidím obrovské rezervy od ligy mužů po mužský národní tým. Viz komunikace k veřejnosti během nebo po skončení Eurobasketu, kauza Balvín, vybírání trenéra nároďáku, korunu všemu dá Jiří Welsch, který řekne, že si nalháváme, že jsme v Česku sport číslo 3. Uškodil tím celému basketbalu u nás od Aše po Karvinou. Anebo teď máme 11. listopadu a PR oddělení nevyhlásilo MVP ligy za říjen. Já bych to měl hotové během jednoho dne. To jsou věci, které nás zbytečně táhnou k zemi, potřebujeme být flexibilnější vůči fanouškům.
Co s tím?
Mám dobrý pocit ze schůzky s Martinem Peterkou, šéfem marketingu ČBF. Umí přijmout kritiku, naslouchá, má na věci zdravý názor. Uvědomuje si, že se basketbal musí v marketingu posunout. Já osobně rád pomůžu s čímkoliv.
Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf
Jak jsou na tom kluby?
Lepší se, jednoznačně. Vypíchnu Děčín, komunikaci s fanoušky má jednu z nejlepších v lize, opavácká komunita je skvělá, naši fanoušci taky. Jsem rád, že lidi na basket chodí, ale musíme je udržet a donutit, aby o basketu mluvili. Někteří lidi to nebudou slyšet rádi, ale já to podepíšu a zopakuju, že fakt to není jen o basketu samotném, ale lidi mají skutečně rádi kontroverzi. Věci mimo basket. Je taková doba, nesmíme se tomu bránit, musíme tomu jít naproti.
Vy tím jdete naproti angažováním moderátorky. Přitom když s tím fotbalové Ústí začalo, netvářil jste se na to. Už jste tomu přišel na chuť?
Mám to pořád rozdělené. Oni výrazně ubrali, minulou sezonu to byl cirkus. Musím poděkovat panu Kubáňovi (majiteli fotbalového Viagemu), že našemu ligovému týmu umožňuje chodit na zápasy. Jsem moc rád, co se tam děje, sportovní stránku během svého působení zvedli. A v té druhé, marketingové, ubrali. Je to bulvár, prostě je. Teď už se s tím malinko ztotožňuji, i když to není pořád ono. Ale zaplaťpábůh se něco děje. Naše město potřebuje podpořit ve všech směrech. My musíme jít s dobou, proto máme moderátorku taky. Chceme se posouvat, aby byla větší komunikace mezi našimi skvělými fanoušky a klubem.
Mluvil jste o kontroverzích, ty jste vzbudil letním rozhovorem pro CrunchTime, kde jste se opřel do Děčína. Vyříkali jste si to?
My si nic nepotřebujeme vyříkávat. Oni na to reagovali, řekli si svoje. Já rozhovorů udělal mraky, na tenhle jsem měl nejvíc pozitivních reakcí, co jsem kdy dostal. Což o něčem svědčí. Že to není tak, jak to prezentuje druhá strana. Já bych to už uzavřel. Jsem rád, že se v létě něco dělo. Jak říkám, lidé si měli o čem povídat. Nemyslím si, že to bylo tak tragické, že by to muselo jít do nějaké etické komise. Už bych se k tomu ani nevracel.
Etická komise vás vyzvala k omluvě. Došlo k ní?
Za každým jedním slovem si stojím. Já byl až překvapený, že nějaká etická komise ČBF existuje. Měla by řešit mnohem závažnější problémy než rozhovory do novin.
Psychopatismus, sekta, řekl Hrubý o Děčínu. Válečníci ho ženou k etické komisi
Bude i kvůli vaší kauze derby ještě víc vyšponované než jindy?
Jsem jedině rád, ať jsou plné haly, ať si o tom lidi povídají týden dopředu a pak týden po tom. Ať to má grády. Z Děčína k nám přišel Adam Pecháček, věřím, že bude chtít ukázat, že minulá sezona pro něj byla nešťastná. Takže to bude mít zase nějakou jiskru, to je jedině dobře.
Je derby Ústí s Děčínem něco jako zápas pražských „S“ ve fotbale?
Jednoznačně jsme Sparta a Slavia. A to je dobře.
A Sluneta je spíš kdo? Sparta, nebo Slavia?
Já na derby koukám, ale mám výhodu, že nejsem fanoušek ani jednoho. Máme u nás ovšem jednoho kluka, co se stará o haly, a je tvrdý sparťan. Takže pro něj jsme Sparta, aby mi pak nevyčinil. (úsměv)
Omluvu jsme nečekali, fanoušci budou nad věcí, věří děčínský šéf Houser
I když etická komise vyzvala Tomáše Hrubého, aby se za peprné výroky na adresu basketbalového Děčína omluvil, neudělal to. Bude i kvůli tomu úvodní El Nordico ještě vypjatější než obvykle? A slízne to ve středu ústecký šéf od fanoušků Válečníků? „Nedokážu říct, jak se zachovají, ale věřím, že budou nad věcí. Podle mě to vyhecovanější nebude, je to za námi. A omluvu jsme ani nečekali,“ mávne rukou Lukáš Houser, děčínský generální manažer.
I pro něj je derby Slunety s Válečníky největším zápasem ligy. „V rámci základní části určitě, lidi to mají rádi, fanoušci také. Jsou to dobré zápasy, hlavně tady na severu hodně sledované a vyhecované. Jsem rád, že jsme toho součástí,“ těší Housera.
Ve fotbalové lize přitahuje největší pozornost derby Sparty a Slavie, v basketbalové je to souboj Ústí a Děčína. „V rámci basketbalového prostředí asi větší derby není, je i pražské či severomoravské, ale to naše má asi největší váhu a náboj. Je to takové koření, je fajn, že takové zápasy tady jsou.“
Basket nepochybně zviditelňují, podle Hrubého ale k němu přitáhnou i kontroverze jako letní kauza Děčína a Ústí. „V tomhle jsem asi konzervativní, nevyhledávám kontroverze ani v životě, ani v basketu. Já myslím, že svět má už takhle dost problémů a přidávat ještě další je nesmysl,“ nabízí protichůdný pohled šéf Děčína.
Ani k Hrubého kritice basketbalového marketingu se nepřidává. „Každý by měl začít sám u sebe. Až bude mít všech 12 ligových klubů skvělý marketing, tak se můžeme do někoho trefovat. My nechceme ukazovat na ostatní a čekat, až za nás někdo něco udělá. Chceme si jít svojí cestou,“ tvrdí Houser. Práce děčínského klubu s fanoušky je oceňována napříč basketbalovým prostředím. „Pokud je to tak vnímané, tak to přesně chceme. Nečekat, až nám někdo řekne, jak co dělat. Nechceme kritizovat, ale jít příkladem, sami určovat trend.“
Válečníci se o své fanoušky vždy opírali, letos ale museli kvůli rekonstrukci haly začínat ligovou sezonu sedmi zápasy venku, což se projevilo i na výsledcích. Po návratu domů se zase rozjíždí, porazili Olomoucko i Opavu. A uspět samozřejmě chtějí i v derby s arcirivalem. „Hráli teď moc dobře s Nymburkem, my zase dokázali dvakrát za sebou vyhrát v naší hale, takže to bude dobrý zápas. Užíváme si, že jsme konečně doma a chceme to naše prostředí využít co nejvíc,“ přeje si Houser.