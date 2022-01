Nymburk má po výhře v Hradci jisté prvenství v základní části

Poprvé se v dresu sedmnáctinásobného českého šampiona představila nová posila Logan Routt, který v týmu nahradil jiného Američana Demetreho Riverse, a za 13 minut si připsal pět bodů i doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl Jerrick Harding s 15 body. Ještě o dva body víc dal v domácím týmu Ondřej Peterka. Hradec neuspěl po sérii čtyř výher.

„První poločas jsme nějakým způsobem odolávali. Pak zapnuli na plné obrátky a ukázala se síla toho družstva, které hraje dlouhé roky evropské soutěže. Máme před sebou další dvě kola, která musíme zvládnout,“ řekl domácí kouč Martin Sýkora, jehož svěřenci si chtějí pohlídat místo v první osmičce pro nadstavbovou část.

„Tím, že jsme vypadli z Ligy mistrů, jsme poměrně dost trénovali a chtěli jsme to naše tréninkové tempo dostat i do zápasu. Protože se nám to první půlku sezony moc nedařilo, tak si myslím, že jsme předvedli docela slušný výkon. Ještě to není ono, ale myslím, že se dostaneme k tomu, k čemu chceme,“ uvedl nymburský rozehrávač Jakub Tůma.

Nymburk, který zatím v soutěži prohrál jediné utkání s Opavou, ovládl základní část po osmnácté za sebou. Nevyhrál ji jen v ročníku 2010/11, kdy se do ligy zapojil až v nadstavbě.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 20. kolo Hradec Králové - Nymburk 65:98 (17:30, 40:55, 51:77)

Nejvíce bodů: Peterka 17, Sedmák 11, Škranc 9 - Harding 15, Kříž 14, Palyza 13.