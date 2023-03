Hradecké Lvice obhajují pohár doma, začínají proti Šamorínu

O společné soutěži předních českých a slovenských družstev se mluvilo už delší dobu. Konečná realizace spadla do období covidu, což také na obnovené premiéře ovlivnilo účast. Do slovenských Piešťan se vedle Lvic z Česka vypravila už jen Slovanka.

Federální pohár žen Pátek - čtvrtfinále:

Slavia Praha -Piešť. Čajky (1 - 12:00), Žabiny - B. Bystrica (2 - 14:30), KP Brno - Ružomberok (3 - 17:00). Hradec - Šamorín (4 - 19:30). Sobota - semifinále:

16.00 (4 - 2), 18.30 (3 - 1).

Neděle: zápasy o umístění, finále 17.30.

Lvice tam byly úspěšnější, když všechny tři zápasy se slovenskými družstvy ovládly, ve finále přehrály Košice. „Nečekali jsme to, protože slovenská družstva, která tady hrála, patří ke slovenské špičce a jsou velmi kvalitní,“ uvedl Miroslav Volejník, manažer hradeckého klubu. Letošní druhý ročník nabídne v Hradci Králové kompletní obsazení: čtyři týmy z české ligy - Slavia Praha a brněnské celky Žabiny a KP - k nim čtyři i ze slovenské - Piešťanské Čajky, Banská Bystrica, Ružomberok a Šamorín, tedy nejlepší po základní části letošního ligového ročníku.

Poslední ze jmenovaných bude dnes večer stát v cestě domácímu Hradci v cestě do semifinále. Šamorín jde do play off slovenské ligy ze čtvrté pozice, domácí Lvice jako šestý tým české ligy.

Federální pohár se hraje vyřazovacím způsobem, po zítřejších čtvrtfinálových duelech je v sobotu na programu semifinále, v neděli turnaj v hale na Eliščině nábřeží vyvrcholí zápasem o 3. místo a finálovým duelem.