Víme, o co hrajeme. Derby přiřadí Hradci soka pro play off

To vše přináší dnešní utkání posledního kola nadstavbové skupiny A1 Národní basketbalové ligy, v němž hradečtí Královští sokoli ve své domácí hale v Třebši změří síly s Pardubicemi (začátek v 17.30).

„Všichni víme, o co hrajeme, karty jsou rozdané jasně: Když vyhrajeme, skončíme na sedmém místě, které chceme,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Trenérova slova sice nemají tak stoprocentní pravdu, protože vedle výhry nad Pardubicemi jeho tým potřebuje ještě pomoc soupeře pražského USK, s nímž se Královští sokoli o sedmou příčku přetahuji. Jejich výhodou je, že USK má za soupeře mistrovský Nymburk, což je pro něj takřka nadlidský úkol.

„Vzhledem k těžkému soupeři USK Praha máme vše ve svých rukou. Jednoznačně chceme vyhrát a to, že to jsou zrovna Pardubice, dělá zápas ještě dramatičtějším,“ poznamenal hradecký kouč.

Hradec by si výhrou zajistil přijatelnějšího soupeře pro předkolo play off, jež bezprostředně následuje, Pardubice bez ohledu na výsledek obsadí šestou příčku a půjdou rovnou do čtvrtfinále.

Přesto i u nich se dá očekávat zvýšená motivace, protože právě kvůli pohodě pro play off budou chtít zastavit sérii šesti porážek, které v předcházejících zápasech nasbíraly. Královští sokoli na tom jsou jen o trochu lépe, v lize totiž výhru nepoznali už ve čtyřech utkáních za sebou.