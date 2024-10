U favorita Ligy mistrů. Češi čelí Galatasarayi, týmu střelců a hvězd

„Hrajeme proti extrémně talentovanému a fyzickému týmu, kde jsou MVP hráči předních lig a skvělí střelci, ale všichni se na to moc těšíme. Jsme nadšeni, že se můžeme měřit s takovým týmem. Náš hlavní cíl je, abychom jim byli co nejvyrovnanějším soupeřem,“ uvedl v tiskové zprávě klubu trenér Nymburka Francesco Tabellini. Galatasaray vstoupil do základní skupiny D výhrou nad německým Rasta Vechta 103:91.

Galatasaray v létě posílil americký rozehrávač Otis Livingston, který v minulé sezoně dovedl Würzburg k historickému čtvrtému místu v německé lize a získal ocenění pro nejlepšího hráče soutěže. S průměrem 20,5 bodu na zápas byl i nejlepším střelcem bundesligy.

Na stejném postu hraje Will Cummings, jenž byl nejužitečnějším hráčem a nejlepším střelcem bundesligy v roce 2019 a v roce 2022 získal cenu MVP také ve francouzské lize. Další akvizicí je třetí nejlepší střelec minulé sezony turecké ligy David Efianayi.

Istanbulský klub získal také hráče, kteří měli blízko angažmá v NBA. Výborný střelec za tři body James Palmer měl podepsaný krátkodobý kontrakt s Los Angeles Clippers, ale šanci nakonec nedostal a v minulé sezoně zářil v dresu Türk Telekom Ankara. Pivot Ángel Delgado odehrál za Clippers dva zápasy v NBA. Dalšími oporami jsou Nigerijec Ebuka Izundu a turecký reprezentant Sadik Kabaca.

„Víme, proti komu hrajeme. Ale když budeme maximálně plnit náš plán a hrát na sto procent, můžeme se s nimi měřit a bojovat o vítězství. Bude to pro nás velký test“ uvedl americký křídelník Nymburka Tylan Birts. „Opět musíme vycházet z naší agresivní obrany, utlumit jejich ofenzivní sílu a udávat tempo hry. Nebude to jednoduché, ale když se budeme držet toho, co umíme, můžeme uspět,“ uvedl.

Jaromír Bohačík z Nymburka u míče v zápase s Promitheasem Patras.

Proti tureckým týmům Nymburk za posledních pět sezon vyhrál devět z 15 utkání. Na Galatarasay narazil ve skupině Ligy mistrů na podzim roku 2021 - v Istanbulu podlehl 85:101 a doma 86:92. Nymburk s ním prohrál i všechny tři předchozí souboje v roce 2011.

„Bude to jeden z nejtěžších protivníků v sezoně. Proti Vechtě v prvním zápase vypadali opravdu dobře. Ukázali, že jsou favority skupiny. Čeká nás opravdu super zápas,“ uvedl rozehrávač Ondřej Sehnal.

„Minulý týden jsme si říkali, jak má nabitý kádr Promitheasu, tak teď je to ještě jiná úroveň. Sledoval jsem rozehrávače Livingstona ve Würzburgu. Je to famózní hráč, ale jak jsme se už několikrát přesvědčili, nevyhrávají individuality, ale týmy. A když budeme hrát naši hru, můžeme s nimi hrát vyrovnaný zápas,“ dodal. Duel začne v 19:00.