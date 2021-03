Reisingerová vládla střelkyním, ale Girona v Eurolize prohrála

Reisingerová přidala i šest doskoků, ale její tým v utkání neustále jen dotahoval ztrátu. Salamanca vyhrála i sedmý zápas v tomto ročníku, jehož základní část se odehrála ve dvou zápasových oknech v „bublinách“.

V Salamance uspělo i Fenerbahce, které vyhrálo základní skupinu B, z níž se nepodařilo postoupit USK Praha. V istanbulském derby proti Glatasaray se na výhře 91:74 podílela devíti body americká basketbalistka reprezentující Česko Kia Vaughnová. Střelecky se zaskvěla její spoluhráčka Alina Jagupovová, autorka 32 bodů.

V Šoproni nakročily k postupu do semifinále také oba vítězové základních skupin. Jekatěrinburg v ruském derby nedal šanci Kursku (80:67) a rovněž dosud neporažený domácí tým deklasoval 94:66 Lyon, který postoupil do play off na úkor Pražanek.