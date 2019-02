Basketbalistky USK budou hrát s Villeneuve v Eurolize o jistotu postupu

Svěřenkyním trenérky Natálie Hejkové se nepovedl vstup do nového roku, ale posledními výhrami nad Jekatěrinburgem a Castors Braine se vrátily na druhé místo, které může být klíčové vzhledem k šancím na účast ve Final Four.

Pražanky nyní mají náskok jedné výhry před Bourges a Orenburgem, s kterými ale mají horší vzájemná utkání. Potřebují tak vyhrát oba zbývající zápasy, aby se nemusely ohlížet na výsledky konkurentů.

Výhra nad Villeneuve jim definitivně zajistí postup do play off. To jim může přinést i porážka, pokud zároveň Orenburg vyhraje nad Polkowicemi.

Villeneuve však bude v utkání jasným outsiderem. Z posledních devíti zápasů dokázal francouzský celek vyhrát jen dva nad Castors Braine a Schiem a v prosincovém duelu s USK prohrál jasně 62:101. Tehdy zazářila stoprocentní střelbou a 20 body rozehrávačka pražského celku Leticia Romerová.

„Tehdy to byl velmi dobrý zápas pro náš tým. Daly jsme 100 bodů, což není vůbec snadné, ať proti vám hraje jakýkoliv soupeř. Kdyby soupeř neproměnil tolik střel za tři body (deset), rozdíl mohl být i větší,“ řekla trenérka Hejková.

Oporami Villeneuve jsou Američanka Angela Bjorklundová, Shante Evansová a především Magali Mendyová.

Komplikací pro USK by mohlo být, že některé opory mají zdravotní potíže. Na víkendový zápas s Teamstore Brno dokonce tým vyrazil jen se sedmi hráčkami, když chyběly Kateřina i Karolína Elhotovy, Alyssa Thomasová a Tereza Vyoralová. Navíc Renáta Březinová minulý týden odešla do polské Toruně za větším vytížením.