Basketbalistky USK Praha čeká doma boj o čtvrtfinále Euroligy

O odvetu s Fenerbahce za porážku 70:77 se hráčky USK pokusí v úterý od 19:00. Ve stejný čas pak budou hrát ve čtvrtek proti Lyonu i v pátek s Gdyní. Francouzský celek Pražanky v prosince zdolaly 80:79 a nad polským týmem zvítězily 85:76.

„Hned na začátku máme těžkého soupeře. Přála bych si, aby to bylo opačně a začínali jsme s Gdyní, abychom se trošku rozehráli,“ řekla ČTK Hejková, pro jejíž tým byly co do kvality zatím jediným soutěžním testem úrovně Evropské ligy právě jen tři duely v Istanbulu.

„Turecký tým hraje soutěže pořád, neměl žádné přerušení jako my. Turecká liga je silnější a ještě se posílili o ukrajinskou reprezentantku Alinu Jagupovovou, která hraje vyloženě mužským stylem se silovými atributy. Pro nás bude bez Thomasové trošku problém ji bránit. Je to silný tým, takže uvidíme,“ doplnila Hejková.

Je podle ní smutné, že ze skupiny B vypadne před play off jeden ze silných klubů. „Moc se to FIBA nepodařilo nalosovat, protože podle posledního žebříčku týmů je třetí Lyon, čtvrté USK a páté Fenerbahce, takže jsme tam v osmičce tři a jeden ze skupiny vypadne. Nebude mít žádné další zápasy, což je katastrofa. Takže do toho musíme dát všechno, i co v nás není, abychom šli dál,“ doufá v prodloužení už tak zkrácené sezony kvůli koronavirové krizi.

Před prvním turnajem se Pražanky musely vyrovnat s tím, že od první poloviny října se na téměř šest týdnů přerušila domácí soutěž a platil i zákaz tréninků ve vnitřních prostorech. „Relativně jsme mohli být spokojení za jednu výhru a jednu ztrátu ze zápasů se soupeři o postup. Ale vrátili jsme se z takzvané bubliny s tím, že se celý tým v posledním zápase nakazil koronavirem, takže jsme tři týdny stáli,“ připomněla Hejková.

Do přípravy se tým vrátil 28. prosince. „Začali jsme trénovat počtvrté v sezoně tentokrát ani ne z nuly, ale z mínusu, protože virus zanechal stopy. Snažili jsme se připravit tým na další bublinu, už to vypadalo celkem dobře, ale neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Před pár dny se zranila hlavní opora Alyssa Thomasová, která si utrhla achilovku a sezona pro ni skončila,“ uvedla slovenská trenéra USK.

„Říká se, že každý je nahraditelný. Ale Thomasová kromě toho, že je lídryně týmu, tak nesla prapor stylu naší hry a za pár dní se to dá těžko změnit. Postihlo nás velké neštěstí,“ řekla Hejková. „Pro tým je to hrozné, protože najít v sobě sílu znovu začínat je velmi těžké. Už jsme se těšily, že je bublina u nás, cítily se lépe a přišla citelná rána v podobě toho zranění. Holky jsou ale správně naladěné, aby se popraly o postup.“

Do týmu narychlo přišla jako posila šestatřicetiletá Američanka Candice Dupreeová, která hrála naposledy WNBA za Indianu. „Nahradit Thomasovou nemůže, je to úplně jiný typ hráčky. Pomůže nám, protože tam nastala velká díra. Je velice zkušená, i když to už není žádný rychlík, ale má stále dobrou ruku a je velice chytrá. Jen nehrála od skončení WNBA a máme dva a půl dne, aby se zapracovala do týmu,“ uvedla Hejková.

Při pořádání turnaje se nemůže domácí tým spoléhat na podporu diváků, protože hlediště bude prázdné. „Mrzí to kvůli našim fandům, že tři čtvrtě roku neviděli ani jeden zápas. Ale je lepší hrát doma. Vlastní hala, koše a šatna mají plusové body. Doufám, že nám to pomůže,“ prohlásila Hejková.

Od neděle se tým uzavřel v bublině a může z hotelu jen do haly. „Nejsme s ostatními týmy v hotelu Diplomat, ale hned vedle haly v hotelu Art. Máme tam domácí atmosféru a vlastně v bačkorách chodíme do haly,“ popsala Hejková.

„Minulý týden jsme byli dvakrát na testech na covid-19 a většina z nás i na protilátky, takže jsme testovaní jako králíci. Ani bychom nemuseli, protože jsme všichni po covidu, ale to se jen směju. Dodržíme všechno, jak to má být. Jediná to neměla Španělka Maria Condeová, která se vrátila po operaci obou ramen a zázračně po třech měsících už nastoupila do posledních dvou zápasů, takže chráníme ji,“ dodala Hejková.