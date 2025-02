Vrátí se ruské kluby do Euroligy? Musíme napravit křivdu, tvrdí srbský funkcionář

Než vpadla Putinova vojska na Ukrajinu před třemi lety, působily v soutěži tři ruské týmy – Zenit Petrohrad, CSKA Moskva a Unics Kazaň.

Ani jeden z nich sezonu 2021/2022 nedohrál, po začátku invaze byly vyloučeny.

Nyní signály nasvědčují tomu, že se chystá prostor pro jejich návrat. Už od příštího ročníku, který začne letos na podzim.

Eurohoops @Eurohoopsnet 👀🗣 Euroleague Head Coaches Board executive director, Goran Sasic expects EuroLeague return for Russian teams next year! https://t.co/h6qBev3maU oblíbit odpovědět

Podle srbského funkcionáře Šašiče, jenž reprezentuje asociaci trenérů působících v Eurolize, to souvisí s vyjednáváním o konci války mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.

A také upozorňuje, že Euroliga diskutuje o rozšíření z 18 na 20 klubů. „Právě proto, že chtějí udělat místo dvěma ruským týmům,“ prohlásil Šašič v rozhovoru pro ruský Sport Express.

Jste pro návrat Ruska do mezinárodních sportovních soutěží? celkem hlasů: 1109 Ano 7 %(77 hlasů) Ne 93 %(1027 hlasů) Nevím 0 %(5 hlasů)

Domnívá se, že nejprve by se měly vrátit Zenit a CSKA, třetí dřívější účastník soutěže Unics podle něj momentálně nemá dostatečnou kvalitu.

„Ale věřím, že v budoucnu by Euroligu opět měly hrát tři ruské kluby. Musíme odstranit tuto historickou nespravedlnost a myslím, že rozhodnutí o jejich návratu je dlouho očekávané. Rád v Eurolize příští rok uvidím své kamarády Andrease Pistiolise a Xaviho Pascuala,“ jmenoval trenéry moskevského a petrohradského klubu.

Sedm finále CSKA Klub z Moskvy dlouho patřil mezi nejlepší týmy Euroligy. V sezoně 2005/06, kdy se Final Four hrálo v Praze, získal titul, potom účinkoval ještě v dalších šesti duelech o trofej, z nichž vytěžil tři prvenství.

Spojení „historická nespravedlnost“ používal v souvislosti s vyloučením Rusů už v loňských rozhovorech. V nich dále uváděl, že jako Srb se zemí postiženou sankcemi soucítí, neboť stejnou situaci zažil – odkazoval na období rozpadu Jugoslávie.

„Před rokem jsem říkal, že sankce potrvají tři roky, stejně jako tomu bylo v případě Jugoslávie,“ uvedl v závěru minulého týdne, kdy navštívil Utkání hvězd ruské ligy VTB.

„CSKA má sílu, protože je jedním ze zakládajících vlastníků Euroligy, díky tomu má cestu daleko více pootevřenou,“ reagoval v neděli na možné znovuzapojení Rusů český reprezentační kapitán Vojtěch Hruban. „Bylo jasné, že to embargo potrvá jen nějaký čas.“

S případným rozšířením na dvacítku družstev by Euroliga musela řešit, v jakém formátu bude pokračovat. Buď by zůstala u stávajícího, už tak náročného systému, který by ještě nabobtnal (ze 34 na 38 kol), nebo by se týmy rozdělily do dvou konferencí po deseti.

Navíc by přibylo daleké cestování do Ruska, k tomu dva účastníci sídlí v Turecku a jeden v Izraeli...

Daniel Hackett (vpravo) z CSKA Moskva útočí kolem Michaela Oja z Crvené zvezdy Bělehrad.

„Nevím, jestli se v Rusku vůbec bude moct hrát. Myslím, že nikomu se tam chtít nebude,“ zamýšlí se Hruban. „Je možné, že se ruské kluby vrátí, ale je spousta věcí, které je potřeba vyřešit, než se to bude moct finálně odklepnout.“

Nicméně Šašič věří, že přizvání vyloučených účastníků zpět by úroveň soutěže pozvedlo: „Ruská liga VTB je podle mě druhá nejsilnější v Evropě, hned po španělské ACB.“

Tři ruské kluby – UMMC Jekatěrinburg, MBA Moskva a Dynamo Kursk – hrály před začátkem invaze i ženskou Euroligu.