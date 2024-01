Veselý byl s 23 body opět nejlepším střelcem při další výhře Barcelony

Veselý hrál opět klíčovou roli v katalánském týmu jen dva dny poté, co nejlepším výkonem v sezoně v podobě 27 bodů pomohl Barceloně k vítězství nad lídrem Evropské ligy Realem Madrid. Tentokrát mu na 23 bodů stačilo necelých 22 minut hřišti. Proměnil osm z 11 střel z pole a sedm z osmi trestných hodů.

Barcelona v úvodu poslední čtvrtiny prohrávala o 11 bodů, ale nakonec si připsala 13. vítězství z 19 zápasů. V Eurolize je třetí za Realem a Boloňou.

„Ve druhém poločase jsme nehráli, co jsme chtěli. Naštěstí jsme to otočili ve čtvrté čtvrtině, znovu jsme se začali soustředit a díky tomu vyhráli,“ řekl pro Euroleague TV Veselý, který se dostal na 4. místo historických tabulek v doskocích. „Byl to týmový výkon, není to o jednom hráči. Já jsem rád, že jsme vyhráli,“ dodal.

Lídr soutěže Real odvrátil hrozbu druhé porážky za sebu, potřeboval k tomu ale čtyři prodloužení. Obhájce trofeje nakonec po velkém boji udolal vítěze Evropské ligy z let 2021 a 2022 Anadolu Efes Istanbul 130:126.

Eurolia basketbalistů - 19. kolo: FC Barcelona - Baskoniga 89:85 (za domácí Veselý 23 bodů, 4 doskoky, 1 asistence, Satoranský 10 bodů, 9 doskoků, 2 asistence)

Alba Berlín - Boloňa 68:83

Milán - Bayern Mnichov 76:62

Valencie - Panathinaikos Atény 81:82

Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul 130:126 po čtvrtém prodl.

Tabulka: