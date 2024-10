Basketbalistky KP Brno porazily ve FIBA Eurocupu podruhé Sportivu

Brňanky, jež na úvod skupinové fáze zvítězily na Azorech 73:63, prohrávaly po třech čtvrtinách o sedm bodů. Závěrečnou desetiminutovku ale ovládly 23:9. Na straně hostů dala 11 bodů česká hráčka Pamela Effangová, nejlepší střelkyně utkání Monique Soaresová jich zaznamenala 22.

V základní části druhé nejvyšší klubové soutěže po Evropské lize je 48 týmů rozděleno do dvanácti čtyřčlenných skupin. Do play off postoupí vždy dva celky a další čtyři z třetích míst. K nim se ještě připojí i čtyři nejslabší týmy z Evropské ligy.

FIBA Eurocup basketbalistek - 4. kolo: Skupina J:

KP Tany Brno - Sportiva 56:49 (12:14, 27:34, 33:40)

Nejvíce bodů: Galíčková 15, Šotolová 10, Hynková 9 - Soaresová 22, Effangová 11. 18:00 Galatasaray Istanbul - Ferrol. Skupina A:

19:00 Gorzów - Chomutov

20:00 ASVEL Lyon - AEL Limassol

Tabulka skupiny J: