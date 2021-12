Basketbalistky Žabin porazily Miškovec i v odvetě a jsou v osmifinále Eurocupu

Na dalšího soupeře si Brňanky musejí počkat. Odveta Tango Bourges - London Lions byla kvůli čtyřem covidovým případům v týmu britského mistra odložena na 5. ledna. Londýňanky vyhrály první duel doma o bod, přesto zůstává Bourges velkým favoritem na postup. „Necháme se překvapit, z postupového hlediska by byl asi přijatelnější Londýn, ale zápasy s Bourges by byly velkou školou,“ řekl trenér domácích Viktor Pruša.

Brňanky i v odvetě vsadily na výbornou obranu a nepustily maďarský tým, jemuž chyběla americká opora Cheridene Greenová, ke střelbě. První trojku daly hostující hráčky až v poslední minutě prvního poločasu. Brněnskou ofenzivu dnes táhly Stoupalová a Bria Holmesová, ve druhé půli se přidala i další pivotka Jurčenková. Naopak se neprosadila Petra Záplatová, autorka 30 bodů v prvním utkání. Dnes se její střelecké konto zastavilo na pouhých dvou bodech z jedenácti pokusů.

„Naší obrovskou výhodou je, že máme v týmu více střelkyň. Když se nedaří jedné, zaskočí další,“ pochválil své svěřenkyně Pruša. „Holky mi to hezky dávaly do pozic a jsem ráda, že se mi střelecky na rozdíl od prvního duelu dařilo,“ uvedla Stoupalová.

I bez příspěvku tradiční opory Záplatové náskok Žabin pozvolna narůstal. Na konci první půle byl rozdíl i jedenáctibodový, v závěru třetí čtvrtiny dokonce třiadvacetibodový. To však vneslo do řad brněnských hráček možná až velký klid a polevení v důsledné obraně. Maďarky náskok stáhly, ale otočit postupovou matematiku se jim už nemohlo podařit. „Bylo to dílo celého týmu postaveném zase na skvělé obraně hlavně v první půli,“ shrnul Pruša.