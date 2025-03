Vicemistři po knokautu v El Nordiku: Děčín už zapnul play off mód, my ne

„Vyřazovací boje se blíží a my musíme vysvětlit hráčům, že play off se nehraje na krásu, ale na to, kdo víc chce. My ještě play off mód nezapnuli, Děčín ano, proto vyhrál,“ mračil se ústecký trenér Tomáš Reimer.

Zápas před 1 150 fanoušky končili domácí exhibičně, za odměnu sklidili ovace ve stoje. Na děčínské straně střelecky explodoval nejlepší týmový střelec Jordan Ogundiran s 27 body, hosté našli top skórera v Krisu Martinovi, který si zapsal bodů 19.

„Derby jsme se ujali přesně tak, jak bylo potřeba. Hned od úvodu jsme nastavili tón utkání a zvládli jsme to. Konečně jsme přitáhli šrouby v obraně, tam se podle mě rozhodovalo,“ vyzdvihl děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak.

V prosinci přitom Válečníci schytali od rivala stovku a padli rozdílem 29 bodů, v lednu s ním prohráli o 17.

Tomáš Pomikálek z Děčína a jeho smeč do ústeckého koše.

„Náš poslední ligový zápas, v němž jsme vedli na domácí palubovce nad Děčínem až o 30 bodů, byl jejich zlomový. Od té doby hrají Válečníci v mnohem větší fazoně, mnohem líp brání,“ vypozoroval Reimer; jeho celek naopak formu poztrácel. „Já doufám, že i nás porážka nakopne. Rozhodně mezi našimi týmy není rozdíl padesáti bodů, ale je to o tom, kdo na hřišti víc chce. A tentokrát chtěl víc před domácími fanoušky Děčín.“

Zápasy rivalů v letošní sezony říjen 2024, NBL

Děčín – Ústí n. L. 72:77

prosinec 2024, NBL

Ústí n. L. – Děčín 104:75

leden 2025, NBL

Ústí n. L. – Děčín 94:77

únor 2025, pohár

Děčín – Ústí n. L. 99:89

březen 2025, NBL

Děčín – Ústí n. L. 94:74

Šest z posledních osmi ligových zápasů Ústí prohrálo. U souseda nemělo čím překvapit. „Ve druhém poločase to od nás byla křeč. Máme hráče, kteří koukají víc na osobní statistiky než na to, jak hrajeme týmově. Musíme si v zápasech vytvořit víc asistencí a před play off si začít víc věřit týmově,“ apeloval Reimer po další facce.

Válečníci naopak vzkvétají, čtyři z jejich sedmi posledních ligových partií vyústily ve vítězství. Paradoxně se zvedají i bez zraněných opor Waltona a Davidsona. Nahradili je Edwards, který sezonu startoval v Ústí a teď svému bývalému klubu naložil 20 bodů, a navrátilec Feštr.

„Po devastačním zranění AJ Waltona cítím z mužstva velké sepětí. Když si na finálovém turnaji Česko-slovenského poháru pochroumal koleno, tým se semkl. A v zápase o medaili v Českém poháru jsme si dokázali, že umíme Ústí porazit i bez něj,“ potěšilo Grepla. „Pokud budeme hrát v intenzitě jako v derby, nebudu mít s ničím problém.“

S blížícím se vrcholem sezony se v hráčích Děčína probouzejí válečnické geny. „My měli v sezoně několik krizí. Uvidíme, jak se nám povede konec nadstavbové části, do každého dalšího zápasu jdeme jako do play off. Nic jiného nám ani nezbývá. Hráče na to připravuji. Kdo nebude ochotný se tomu podřídit, nebude na hřišti. Budu hrát s těmi, kteří budou ochotní bojovat za tým, za Děčín,“ zavelel Grepl.

V ikonické děčínské hale to jde snadněji. První derby po návratu si užíval i Lukáš Feštr, kdysi stříbrný Válečník. „Zápasy s Ústím jsou vyhecované, všichni tím žijí, my tím musíme žít taky. Nehrajeme basketbal proto, aby tady bylo sto diváků a všichni byli ticho jako v divadle. Atmosféra byla parádní,“ poklonil se publiku rozehrávač, který předčasně ukončil angažmá v Jindřichově Hradci.

Ústecký vicemistr zůstal pátý, ale soused se k němu přiblížil už na dvě výhry. Vzhledem k jejich postavení se zatím nezdá, že by si v play off dali po roce repete.