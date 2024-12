Demoliční derby pro vicemistra v dunící hale. Dostali jsme facku, štvalo Děčín

„Bylo neskutečné, s jakým zápalem a energií naši hráči na soupeře vyrukovali,“ žasl i ústecký trenér Tomáš Reimer. „Na důležitá utkání, ať už doma s Nymburkem nebo teď s Děčínem, se umějí namotivovat a předvádí úžasný basket.“

První čtvrtku ovládli Válečníci, jenže trojka kapitána Pecky téměř s klaksonem byla předzvěstí velkého ústeckého rozmachu. Od té doby byli domácí nezastavitelní. A hosté nenašli protizbraň. Navíc měli v nohách páteční vítěznou bitvu nad Opavou, zatímco Sluneta odpočívala, neboť duel na USK musela předehrávat.

„Chtěl jsem říct, že rozhodlo nasazení, ale to bych nám křivdil,“ tvrdil děčínský křídelník, třináctibodový Filip Kroutil. „Klíčem byla aktivita domácích na doskoku a jejich excelentní střelba za tři body.“

Vicemistr zpoza oblouku zaskóroval sedmnáctkrát oproti osmi děčínským trojkám, přitom to byla dosud jeho slabina. Čtyřikrát se z dálky trefili Varner, Vyoral, Potoček a Martin, který během zápasu gesty hecoval vyprodané hlediště.

Burácelo v něm 1 841 fanoušků včetně hlasitých děčínských, kteří svůj tým i po debaklu sympaticky vytleskali. Domácí přidali stejně jako v loňském semifinálovém derby jednu tribunu za koš.

„Neuvěřitelná atmosféra, neskutečná!“ zářil Josef Potoček, autor 19 ústeckých bodů, který elektrizující kulisu sousedského basketbalového svátku na Slunetě zažil prvně. „Když dáte koš, slyšíte, jak to duní, všichni řvou, skandují. Fanoušci jsou naším hráčem navíc!“

Potoček, letní rekrut z Pardubic, předvedl nejlepší výkon po svém příchodu. Byl druhým nejlepším střelcem Slunety za třiadvacetibodovým Lesleyem Varnerem, který je top kanonýrem celé NBL. „Začali jsme od první minuty a nepovolili jsme. Hodně nám to dneska padalo, drželi jsme to celý zápas,“ shrnul.

Děčínu scházeli dva zranění habáni, kapitán Tomáš Pomikálek a pivot Adam Pecháček. „Na oslabenou sestavu se nemůžeme vymlouvat,“ kroutil hlavou Kroutil.

Ústí nad Labem, 29. 12. 2024, Sluneta Ústí - BK Děčín, basketbalová liga. Vyprodaná Sluneta.

Domácí kouč Reimer se přitom hostů bez dvou opor obával. „Oni byli bez dvou klíčových dlouhých hráčů, ale toho jsem se spíš bál. Nám totiž nesedí, když proti nám hraje tým s menší sestavou. Nakonec jsme si s tím poradili velice dobře,“ oddechl si ligový debutant. „Nepustili jsme Děčín do jeho hry, dobře jsme zastavovali jeho rychlé protiútoky. Až na pár okamžiků jsme mu nedávali druhé šance.“

Ústí svého konkurenta složilo potřetí v řadě. „Nepamatuji derby, které by dopadlo takovým rozdílem,“ nenašel Kroutil v paměti podobnou porážku, ale naopak vítězství také o 29 bodů Děčín nad Ústím zapsal v loňském play off. „Asi by víc bolelo prohrát o bod, jenže po páteční výhře nad Opavou to je facka.“

Válečníci se v tabulce drží pátí, Sluneta si upevnila třetí místo a pozici krále severu.