Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!

„Na příští domácí zápas, už příští neděli s Ostravou, si klubový kulich nasadím a budu s ním stát jako vždy u hřiště. Hned mi to pár lidí připomnělo,“ splní generální manažer Tomáš Hrubý klubovou sázku. S úsměvem, je pro každou legraci.
El Nordico tradičně nadchlo, domácí za koš postavili tribunu navíc, hlediště zežloutlo a zbělalo podle náklonnosti k týmům. Diváků pořadatelé napočítali 1 915, halou se přehnaly mexické vlny. Nádhera!
„Děčínští fanoušci dokážou strhnout ústeckou halu k fandění. Při našem domácím zápase s Ústím je atmosféra ještě lepší,“ hecoval děčínský trenér Tomáš Grepl.
|
Ostrava si zajistila nadstavbu A1, Ústí si ve vyprodaném derby poradilo s Děčínem
Jeho ústecký protějšek Tomáš Reimer zase logicky blahořečil své publikum. „Nezažil jsem lepší kulisu než v El Nordiku u nás. S našimi fanoušky v zádech je to něco speciálního. Cítili jsme jejich obrovskou podporu. Když šel Děčín ve třetí čtvrtině lehce přes nás, díky nim to hráči mentálně ustáli a vrátili se do zápasu,“ děkoval i Reimer plnému a švitořícímu domu.
„Naši příznivci se nenechali zahanbit děčínskými, kteří mají možnost přijet v hojném počtu díky naší velké hale. Naši tu možnost nemají, kapacita děčínské arény taková není.“
Publikum hltalo nejen basketbal, ale i celebrity z virtuálního prostoru či hudební scény. Zápas nesmiřitelných přesahuje hranice ligy.
S basketbalovým influencerem Texasanem Nicolasem Russem se fotila i domácí moderátorka Barbora Štěpánová. Rapper a ústecký rodák Robin Zoot seděl mezi pozvanými u palubovky. A ambasadorka ligy Anna Kloboučková, dcera bývalého hokejisty Jana a modelky Andrey, o poločase soutěžila s diváky ve střelbě; basketbal je její vášní.
Domácí rozhodli až v poslední čtvrtce, Děčín zlomila trojka jeho loňské star Isaaca Davidsona na 93:86 dvacet sekund před klaksonem. Pak domácí lídr Tomáš Vyoral, s 24 body top kanonýr střetnutí, škádlil a provokoval děčínské publikum a po druhé technické chybě musel do šatny. Hala skandovala jeho jméno, smekla před famózní formou nezmara v kristových letech.
„Trošku jsem hecoval děčínské fanoušky, ale nic ve zlém, jen nějaké emoce. Nemyslím si, že to bylo něco špatného,“ přísahal ústecký virtuos Vyoral, také bývalý hráč Děčína. „Není nic sladšího než výhra v derby.“
Chutnala i kouči Reimerovi: „Možná rozhodla mentální stránka. Nějaké nesportovní fauly soupeře na hranici úmyslných nás pozitivně naburcovaly. Motivovaly nás, že dnes nemůžeme prohrát.“
Když děčínský Dashawn Davis, nejlepší střelec hostů s 23 body, nechal v půlce poslední čtvrtiny ruku u krku Johnsona a pak reagoval šťouchnutím na strčení od Vyorala, po nesportovním faulu dohrál. Domácí lídr za to vyfasoval svou první technickou chybu.
|
Hádej, kdo přijde na večeři. I Američané si u šéfa Ústí přidávali knedlíky
Děčínský trenér za klíčovou označil už první čtvrtinu a pět inkasovaných košů s faulem. „Takhle obranu hrát nechceme. Naštěstí, ač nejsme kdovíjací střelci, nás podržela trojková střelba. To je asi jediné pozitivum,“ hodnotil Grepl. „Ve finále hráčům nemůžu nic moc vytknout, bojovali celých 40 minut, ale chceme předvádět daleko lepší výkony.“
Atmosféra severočeské šavlované leckdy nováčky semele; hukot v hledišti, sveřepost na hřišti.
„I já se snažím své emoce brzdit. Podlehnout tomu, zbláznil bych se. Cizincům sice dostatečně vysvětlím, co derby znamená, ale oni ten prožitek musí získat sami. Běhají tam hráči, kteří se hází, flopují, udělají všechno pro výhru,“ vnímá Grepl výjimečnost zápasu zápasů.
„Kdo zažije utkání s takovou vypjatostí od 1. do 40. minuty, pomůže mu to v kariéře. Je to jedna z nejlepších věcí, co česká liga nabízí.“
Letos nabídne ještě nejméně dvě El Nordika, sousedé jsou mezi vyvolenými v elitní nadstavbové skupině A1. Děčín do ní prošel ze čtvrté příčky s bilancí 14-8, Ústí ze sedmé za 11 výher i proher. V hale Slunety se oranžová fantazie zopakuje 5. března, bitva v Maroldovce 11. dubna uzavře nadstavbu.
A pak repete v play off?