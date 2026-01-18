Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!

Petr Bílek
  10:25
Strhující bitva na hřišti, hlediště ve varu, show všude, kam se podíváš, a influenceři v obležení. Basketbalové El Nordico neomrzí, zase si upevnilo pověst nejšťavnatějšího zápasu ligy. Ústecká Sluneta sobotní výhrou 95:87 srovnala letošní účty s Děčínem a nadto oblékla svého šéfa do kulichu.

„Na příští domácí zápas, už příští neděli s Ostravou, si klubový kulich nasadím a budu s ním stát jako vždy u hřiště. Hned mi to pár lidí připomnělo,“ splní generální manažer Tomáš Hrubý klubovou sázku. S úsměvem, je pro každou legraci.

El Nordico tradičně nadchlo, domácí za koš postavili tribunu navíc, hlediště zežloutlo a zbělalo podle náklonnosti k týmům. Diváků pořadatelé napočítali 1 915, halou se přehnaly mexické vlny. Nádhera!

„Děčínští fanoušci dokážou strhnout ústeckou halu k fandění. Při našem domácím zápase s Ústím je atmosféra ještě lepší,“ hecoval děčínský trenér Tomáš Grepl.

Ostrava si zajistila nadstavbu A1, Ústí si ve vyprodaném derby poradilo s Děčínem

Jeho ústecký protějšek Tomáš Reimer zase logicky blahořečil své publikum. „Nezažil jsem lepší kulisu než v El Nordiku u nás. S našimi fanoušky v zádech je to něco speciálního. Cítili jsme jejich obrovskou podporu. Když šel Děčín ve třetí čtvrtině lehce přes nás, díky nim to hráči mentálně ustáli a vrátili se do zápasu,“ děkoval i Reimer plnému a švitořícímu domu.

„Naši příznivci se nenechali zahanbit děčínskými, kteří mají možnost přijet v hojném počtu díky naší velké hale. Naši tu možnost nemají, kapacita děčínské arény taková není.“

Publikum hltalo nejen basketbal, ale i celebrity z virtuálního prostoru či hudební scény. Zápas nesmiřitelných přesahuje hranice ligy.

S basketbalovým influencerem Texasanem Nicolasem Russem se fotila i domácí moderátorka Barbora Štěpánová. Rapper a ústecký rodák Robin Zoot seděl mezi pozvanými u palubovky. A ambasadorka ligy Anna Kloboučková, dcera bývalého hokejisty Jana a modelky Andrey, o poločase soutěžila s diváky ve střelbě; basketbal je její vášní.

thevanillashow

Ústí nad Labem vždycky ukazuje lásku. Jen doufám, že budu dál tvořit content, který vás baví. ❤️ #ústí

17. ledna 2026 v 22:48, příspěvek archivován: 18. ledna 2026 v 8:20
oblíbit odpovědět uložit

Domácí rozhodli až v poslední čtvrtce, Děčín zlomila trojka jeho loňské star Isaaca Davidsona na 93:86 dvacet sekund před klaksonem. Pak domácí lídr Tomáš Vyoral, s 24 body top kanonýr střetnutí, škádlil a provokoval děčínské publikum a po druhé technické chybě musel do šatny. Hala skandovala jeho jméno, smekla před famózní formou nezmara v kristových letech.

„Trošku jsem hecoval děčínské fanoušky, ale nic ve zlém, jen nějaké emoce. Nemyslím si, že to bylo něco špatného,“ přísahal ústecký virtuos Vyoral, také bývalý hráč Děčína. „Není nic sladšího než výhra v derby.“

Chutnala i kouči Reimerovi: „Možná rozhodla mentální stránka. Nějaké nesportovní fauly soupeře na hranici úmyslných nás pozitivně naburcovaly. Motivovaly nás, že dnes nemůžeme prohrát.“

Když děčínský Dashawn Davis, nejlepší střelec hostů s 23 body, nechal v půlce poslední čtvrtiny ruku u krku Johnsona a pak reagoval šťouchnutím na strčení od Vyorala, po nesportovním faulu dohrál. Domácí lídr za to vyfasoval svou první technickou chybu.

Hádej, kdo přijde na večeři. I Američané si u šéfa Ústí přidávali knedlíky

Děčínský trenér za klíčovou označil už první čtvrtinu a pět inkasovaných košů s faulem. „Takhle obranu hrát nechceme. Naštěstí, ač nejsme kdovíjací střelci, nás podržela trojková střelba. To je asi jediné pozitivum,“ hodnotil Grepl. „Ve finále hráčům nemůžu nic moc vytknout, bojovali celých 40 minut, ale chceme předvádět daleko lepší výkony.“

Atmosféra severočeské šavlované leckdy nováčky semele; hukot v hledišti, sveřepost na hřišti.

Děčínský Maksim Šturanovič s míčem v utkání proti Ústí nad Labem

„I já se snažím své emoce brzdit. Podlehnout tomu, zbláznil bych se. Cizincům sice dostatečně vysvětlím, co derby znamená, ale oni ten prožitek musí získat sami. Běhají tam hráči, kteří se hází, flopují, udělají všechno pro výhru,“ vnímá Grepl výjimečnost zápasu zápasů.

„Kdo zažije utkání s takovou vypjatostí od 1. do 40. minuty, pomůže mu to v kariéře. Je to jedna z nejlepších věcí, co česká liga nabízí.“

Letos nabídne ještě nejméně dvě El Nordika, sousedé jsou mezi vyvolenými v elitní nadstavbové skupině A1. Děčín do ní prošel ze čtvrté příčky s bilancí 14-8, Ústí ze sedmé za 11 výher i proher. V hale Slunety se oranžová fantazie zopakuje 5. března, bitva v Maroldovce 11. dubna uzavře nadstavbu.

A pak repete v play off?

Ústecký Dashawn Davis se snaží obejít Maksima Šturanoviče z Děčína.
Ústecký Tomáš Vyoral se snaží obejít Filipa Kroutila z Děčína.
Ústečtí fanoušci při derby proti Děčínu
Ústecký trenér Tomáš Reimer
16 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Začalo Australian Open. Vondroušová nenastoupila, Sabalenková jde dál

Aktualizujeme
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková slaví vítězství v prvním kole Australian...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce...

18. ledna 2026,  aktualizováno  11:01

Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

České hokejistky se chystají na zápas.

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s domácí Kanadou a čeká je stejně jako loni zápas o bronz. Utkají se v něm v neděli od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě...

18. ledna 2026  10:54

Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!

Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...

Strhující bitva na hřišti, hlediště ve varu, show všude, kam se podíváš, a influenceři v obležení. Basketbalové El Nordico neomrzí, zase si upevnilo pověst nejšťavnatějšího zápasu ligy. Ústecká...

18. ledna 2026  10:25

Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá

Charlotte Banksová (vlevo) a Eva Adamczyková.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila ve druhém závodě Světového poháru v Číně sedmou příčku. Ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou...

18. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  9:57

Krejčí proti Bostonu zapsal jednu trojku, z proher Atlanty začíná vznikat série

Vít Krejčí z Atlanty zakončuje během utkání proti Bostonu.

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím v základní sestavě prohráli v NBA potřetí za sebou, v sobotu v domácí hale podlehli Bostonu 106:132. Český reprezentant za 18 minut zapsal do statistik jen tři...

18. ledna 2026  8:44,  aktualizováno  9:50

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

David Pastrňák z Bostonu vede puk v zápase proti Chicagu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1. 9:29

Taschlerová: Je to letos nabombené, za top 10 jsme vděčni. Pak se jí zatočila hlava

Natálie a Filip Taschlerovi během volného tance na mistrovství Evropy

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ani po třetím finálovém vystoupení českých krasobruslařů na evropském šampionátu v Sheffieldu nechyběla u jmen v top 10 česká vlajka. Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi zopakovali loňskou desátou...

18. ledna 2026  9:02

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...

18. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Premium
Hradecký kameraman Michal Dvořáček byl na Dakaru už čtyřikrát.

Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...

18. ledna 2026

Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  23:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.