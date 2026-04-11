El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

„Přál bych si to, byla by to reklama na basket a lidi by tím žili. Ale kdyby na derby ve čtvrtfinále došlo, tak bychom tu sérii přece jen rádi trochu zkrátili,“ usmívá se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Jeho Sluneta už má jisté čtvrté místo a čeká na soupeře pro play off. Může to být nyní pátý Písek, jehož bilance je 18 výher - 16 porážek, šestý Děčín (17 - 17) nebo sedmá Opava (16 - 18).
„Derby by bylo prestižní a lepší pro celou basketbalovou komunitu, ale spíš mi to vychází na Opavu,“ myslí si Hrubý.
Sršni sice mají nejlepší výchozí pozici, jenže v posledních dvou kolech pekelný los – doma hostí lídra Nymburk a jedou na palubovku druhých Pardubic. Válečníkům může přiblížit derby a zajistit přímý postup do play off sobotní vzájemná bitva s Opavou, s níž mají zatím kladnou bilanci 2:1 na zápasy. „Tento zápas tu tajenku nejspíš rozluští. Děčín udělal personální změny, které ho mohou stmelit, hraje se tam špatně, ale i tak si myslím, že u nich Opava uspěje,“ tipuje Hrubý.
Děčín prohrál poslední tři ligová utkání a sáhl k razantnímu kroku – těsně před play off propustil Američany Dashawna Davise a Ahmada Randa. „Nefungovalo to v šatně, ale nezačnu ty kluky věšet a pomlouvat. Není to jen na nich, zodpovědnost je na mně a trenérovi. Přijímáme ji, proto jsme to udělali. Nebereme to jako oslabení, spíš impulz pro ostatní,“ věří v nastartování týmu děčínský generální manažer Lukáš Houser.
Chyběl mu válečnický drajv. „I tak se to dá říct. Mohli jsme to rozhodnutí udělat dřív, ale to není úplně náš styl, dělali jsme možné i nemožné, aby to fungovalo. Ale po zápase v Písku jsme se rozhodli, že to asi nedokážeme,“ připomněl šéf porážku 76:91.
Ta definitivně určila, že v případě bodové rovnosti Děčína a Písku po dlouhodobé části budou výš v tabulce Sršni. Na vzájemné zápasy je to 2:2, ale Písek má o 20 bodů lepší skóre. „Páté místo už nemáme ve svých rukách, hodně ukáže zápas s Opavou. Asi po těch změnách nebudeme favorité, ale to nic neznamená. Pokud hráči na palubovce nechají všechno, můžeme to zvládnout. A i kdyby ne, musí být vidět, že hoří palubovka a létají třísky,“ velí Houser.
Mužstvo chce před play off ještě posílit. „Stále máme možnost doplnit tým o jednoho hráče. Řešíme to, nemusí to být nutně cizinec, příští týden se objeví i nějaká česká jména,“ naznačuje šéf Armexu. „Musí to být hlavně někdo, kdo zapadne a bude se prát.“
Zajímavá situace může nastat před posledním kolem skupiny A1, kdy Děčín doma vyzve Slunetu. Ústí by mohlo spekulovat, jestli si do čtvrtfinále „vybere“ rivala. „Za moji kariéru v pozici manažera jsme nikdy v takové situace nebyli, ale kdyby se to stalo, určitě půjdeme do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Žádná kalkulace z naší strany nepřidá v úvahu,“ rezolutně odmítá Hrubý.
A v podobném duchu mluví i Houser. „Derby v play off by bylo určitě zajímavé pro fanoušky, ale to hodně předbíháme. Nemá cenu mít nějaká přání, mým největším je, abychom se do play off vůbec dostali.“