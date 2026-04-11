El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

Ondřej Bičiště
  9:29
Basketbalové El Nordico až osmkrát v řadě? I tahle možnost je dvě kola před koncem ligové nadstavbové skupiny A1 stále ve hře. Děčín se utká s Ústím v posledním kole dlouhodobé části, pak může mezi rivaly dojít na sedmizápasovou sérii ve čtvrtfinále play off.
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující Tomáš Vyoral v akci, za ním Posh Alexander, kteří se srazili hlavami. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Přál bych si to, byla by to reklama na basket a lidi by tím žili. Ale kdyby na derby ve čtvrtfinále došlo, tak bychom tu sérii přece jen rádi trochu zkrátili,“ usmívá se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Jeho Sluneta už má jisté čtvrté místo a čeká na soupeře pro play off. Může to být nyní pátý Písek, jehož bilance je 18 výher - 16 porážek, šestý Děčín (17 - 17) nebo sedmá Opava (16 - 18).

„Derby by bylo prestižní a lepší pro celou basketbalovou komunitu, ale spíš mi to vychází na Opavu,“ myslí si Hrubý.

Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Sršni sice mají nejlepší výchozí pozici, jenže v posledních dvou kolech pekelný los – doma hostí lídra Nymburk a jedou na palubovku druhých Pardubic. Válečníkům může přiblížit derby a zajistit přímý postup do play off sobotní vzájemná bitva s Opavou, s níž mají zatím kladnou bilanci 2:1 na zápasy. „Tento zápas tu tajenku nejspíš rozluští. Děčín udělal personální změny, které ho mohou stmelit, hraje se tam špatně, ale i tak si myslím, že u nich Opava uspěje,“ tipuje Hrubý.

Děčín prohrál poslední tři ligová utkání a sáhl k razantnímu kroku – těsně před play off propustil Američany Dashawna Davise a Ahmada Randa. „Nefungovalo to v šatně, ale nezačnu ty kluky věšet a pomlouvat. Není to jen na nich, zodpovědnost je na mně a trenérovi. Přijímáme ji, proto jsme to udělali. Nebereme to jako oslabení, spíš impulz pro ostatní,“ věří v nastartování týmu děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Domácí fanoušek slaví výhru.

Chyběl mu válečnický drajv. „I tak se to dá říct. Mohli jsme to rozhodnutí udělat dřív, ale to není úplně náš styl, dělali jsme možné i nemožné, aby to fungovalo. Ale po zápase v Písku jsme se rozhodli, že to asi nedokážeme,“ připomněl šéf porážku 76:91.

Ta definitivně určila, že v případě bodové rovnosti Děčína a Písku po dlouhodobé části budou výš v tabulce Sršni. Na vzájemné zápasy je to 2:2, ale Písek má o 20 bodů lepší skóre. „Páté místo už nemáme ve svých rukách, hodně ukáže zápas s Opavou. Asi po těch změnách nebudeme favorité, ale to nic neznamená. Pokud hráči na palubovce nechají všechno, můžeme to zvládnout. A i kdyby ne, musí být vidět, že hoří palubovka a létají třísky,“ velí Houser.

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Mužstvo chce před play off ještě posílit. „Stále máme možnost doplnit tým o jednoho hráče. Řešíme to, nemusí to být nutně cizinec, příští týden se objeví i nějaká česká jména,“ naznačuje šéf Armexu. „Musí to být hlavně někdo, kdo zapadne a bude se prát.“

Zajímavá situace může nastat před posledním kolem skupiny A1, kdy Děčín doma vyzve Slunetu. Ústí by mohlo spekulovat, jestli si do čtvrtfinále „vybere“ rivala. „Za moji kariéru v pozici manažera jsme nikdy v takové situace nebyli, ale kdyby se to stalo, určitě půjdeme do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Žádná kalkulace z naší strany nepřidá v úvahu,“ rezolutně odmítá Hrubý.

A v podobném duchu mluví i Houser. „Derby v play off by bylo určitě zajímavé pro fanoušky, ale to hodně předbíháme. Nemá cenu mít nějaká přání, mým největším je, abychom se do play off vůbec dostali.“

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Britské tenistky slaví postup v BJK Cupu. Zářila sedmnáctiletá debutantka

Britské tenistky oslavují postup do finálového turnaje BJK Cupu. Zleva: Harriet...

I ve výrazně oslabené sestavě uspěly britské tenistky v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Austrálii a třetím rokem po sobě postoupily na finálový turnaj. Rozhodující třetí bod získaly v...

McIlroy se přiblížil k obhajobě. V polovině Masters má rekordní náskok šesti ran

Severoirský golfista Rory McIlroy ve druhém kole Masters.

Severoirský golfista Rory McIlroy udělal ve druhém kole Masters velký krok k obhajobě titulu. Druhý hráč světa obešel hřiště v Augustě na 65 ran a po nejlepším výkonu dosavadního průběhu turnaje vede...

11. dubna 2026

Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarsku (zleva) kapitánka Barbora...

České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o...

11. dubna 2026  8:48

Gauffová se pustila do kritiků. Dělejte si, co chcete, radí mladým dívkám

Americká tenistka Coco Gauffová se raduje z postupu do čtvrtfinále Australian...

Tenistka Coco Gauffová se ostře ohradila proti kritice, která se na ni snesla po nedávném focení pro módní značku Miu Miu. Světová trojka čelila na sociálních sítích negativním komentářům kvůli svému...

11. dubna 2026  8:30

Portland je po výhře nad Clippers osmý, Boston v NBA vyrovnal rekord v trojkách

Odražený míč získal Deni Avdija z Portlandu. Sápe se po něm i Brook Lopez z LA...

Basketbalisté Portlandu vyhráli v NBA klíčový duel s Los Angeles Clippers 116:97 a kolo před koncem základní části se dostali právě před pátečního soupeře na osmé místo v Západní konferenci...

11. dubna 2026  8:19,  aktualizováno  8:24

Paříž–Roubaix 2026: trasa, startovní listina, Češi. Kde sledovat živě?

Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel slaví triumf v závodě Paříž–Roubaix.

Neděle 12. dubna patří v cyklistickém kalendáři slavnému Paříž–Roubaix. 123. ročníku Pekla severu se zúčastní šest českých zástupců. Kolik kilometrů na kostkách závodníci absolvují, kdo jsou největší...

11. dubna 2026  7:47

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Bencicová, Hingisová... Ty já znám! Nosková ve Švýcarsku drilovala, teď chce odplatu

Linda Nosková hraje forhend v utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jí bylo jedenáct, učila se tenisové termíny ve švýcarské němčině. Linda Nosková má se zemí pod Alpami poměrně bohaté zkušenosti, vždyť zde jako malá trénovala pod vedením maminky Martiny...

11. dubna 2026  7:28

Oktagon poprvé v Polsku! Váhu splnil i domácí hromotluk Materla, posila z KSW

Michal Materla se představí v hlavním zápase Oktagonu 86 proti Jungwirthovi.

Tam, kde je už 22 let doma tamní KSW, nyní míří česko-slovenská organizace Oktagon MMA. Za deset let své existence pořádala turnaje v Česku, na Slovensku, v Německu či v Anglii, ale do Polska míří...

11. dubna 2026

Nekraďte nám ty kostky, ano? Už tak rozpoutá Pogačar na Paříž-Roubaix peklo

Premium
Mathieu van der Poel při tréninku na Paříž - Roubaix

Americká televizní společnost CBS se v 80. letech pokusila cyklistický závod Paříž–Roubaix představit svým divákům. Theo de Rooij si tehdy jel pro vítězství, ale upadl, prohrál a do kamery CBS...

11. dubna 2026

Bez zraněného Satoranského to Barceloně nejde, prohrála i v Monaku

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

Basketbalisté FC Barcelona znovu bez rozehrávače Tomáše Satoranského prohráli v Eurolize třetí zápas za sebou. Španělský tým podlehl 86:93 domácímu Monaku, které je jeho přímým konkurentem v boji o...

10. dubna 2026  23:03

