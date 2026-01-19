Pomikálek: Ať je každý zápas jako derby. Vyoral si zbytečně dělá nepřátele

Narazí na sebe v play off basketbalové ligy rivalové Ústí a Děčín? Možná právě tohle bude největší zápletka nadstavbové skupiny A1. Zažívat El Nordico co nejvíckrát v sezoně si přejí fanoušci i hráči. „Kéž by byl každý zápas jako derby. Ta atmosféra je neskutečná, klidně bych hrál s Ústím i play off. Ať je zase basket vidět a slyšet,“ přál si děčínský kapitán Tomáš Pomikálek, přestože porážku se Slunetou 87:95 v posledním kole základní části kousal těžce.
Hukot ve vyprodané hale a mexické vlny však strhly i jeho. „To je koření basketu. Je skvělé, jak tento zápas láká lidi a jak se tu dokážou vyřadit,“ žasl nad elektrizující kulisou vůdce Válečníků.

Tři čtvrtiny zápasu bylo skóre vyrovnané, v poslední části Děčín ústecký nápor neustál. „Bohužel nás pohřbilo, co jsme přesně nechtěli. V koncovce to vypadalo, že Ústí má trochu víc energie,“ viděl děčínský lídr. „Trefili nějaké střely, nám to nepadlo, asi jsme si vybrali štěstí v prvním poločase. Oni si trošku víc vyhověli v útoku, rozhodili si nás, my pak propadali v obraně. Nechci říct zaslouženě, ale dneska nejspíš měli vyhrát oni,“ uznal Pomikálek, jenž si do statistik zapsal 17 bodů.

Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!

Výhru Slunety režíroval ve skvělé formě hrající rozehrávač Tomáš Vyoral, který nasázel 24 bodů. Neodpustil si však ani drobný blikanec, za rozhodnutého stavu v závěru utkání gesty provokoval děčínské fanoušky.

„Proč tohle předvede po takovém zápase? Obzvlášť, když strávil x let v Děčíně. Chápu, že si asi od fanoušků něco vyslechl, ale člověk to musí umět přejít. Zbytečně si takhle dělá nepřátele,“ nechápal Pomikálek. „Předvádí neskutečné výkony, na hřišti vyhráli, tak co je víc? Měl by být nad věcí.“

Derby už nepřitahuje jen fanoušky, kterých bylo v hale 1 915, dorazili i influencer Nicolas Russo, rapper Robin Zoot či ambasadorka ligy Anna Kloboučková. „Doba je taková, influenceři věci posouvají, protože mládež sleduje sociální sítě. Čím víc se to bude propagovat, tím lépe,“ vítá Pomikálek, že se zvedá i basketbalový marketing.

Navzdory porážce v Ústí končí Válečníci základní část jako čtvrtý nejlepší tým NBL s bilancí 14-8. „Bereme to pozitivně. Po tom začátku, kdy jsme byli všichni skeptičtí, jsme to otočili díky dlouhé domácí úspěšné sérii,“ připomněl Pomikálek vítěznou šňůru Armexu. Osm vítězství z devíti zápasů před koncem minulého roku vystřelilo Válečníky ze spodku tabulky do špičky. „Ta série nás nakopla a jsem rád za to, kde momentálně jsme.“

Držet se nahoře chce Děčín i v nadstavbové skupině A1. „Jdeme do toho s cílem skončit první!“ usměje se kapitán. Tabulce vládne suverén Nymburk s jedinou porážkou, ale druhé Pardubice i třetí Brno má Armex na dohled. Momentálně sedmé Ústí má o tři výhry méně. „Je to tam hodně našlapané, sázet na českou ligu je šílenost, protože každý může porazit každého a ve skupině A1 obzvlášť. Chceme si v ní vybojovat co nejlepší pozici pro play off, a jestli v něm na nás vyjde Ústí, bude to jedině dobře.“

Ústecké štístko Davidson: Hrát proti Děčínu pro mě bylo emotivní

Čaroděj ze země NZ. Jen co se Isaac Davidson z Nového Zélandu vrátil do srdce Evropy, magicky povznesl ústecký basketbal. Z utrápeného týmu udělal postrach, platí to i po derby s Děčínem, kde ho fanoušci adorovali loni.

„Jsem šťastný za vítězství. Nastoupil jsem proti svému bývalému týmu, takže jsem cítil hodně emocí,“ svěřil se po sobotní výhře 95:87 v El Nordiku, které poznal poprvé z druhé strany. „A bohužel jsem hrál trochu mimo kontrolu...“

Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

Křídelník Davidson je štístkem Slunety. Před jeho příchodem ji dusila šňůra pěti porážek, po nástupu vlasatého Novozélanďana patří k nejlepším týmům ligy s nablýskanou bilancí 7-2. Navrch pomohl ke dvěma pohárovým postupům.

„Zlom v sezoně souvisí s Davidsonovým příchodem,“ přikývl trenér Tomáš Reimer. „Po odchodu dvou hráčů jsme neměli plný tým, čtyři pět zápasů se nám nepovedlo. Mít Isaaca, mohli jsme je vyhrát, ale na kdyby se nehraje. Ulehčí v leadershipu. V derby dal důležitou trojku. Potřebovali jsme, aby vše nestálo jen na Tomáši Vyoralovi.“

Děčín vsadil po loňské sezoně na jinou skladbu týmu, proto s osmadvacetiletým rodákem z Aucklandu ani Válečníci nejednali. Ústí ano, v létě si ho nemohlo dovolit, cenovka visela vysoko, v průběhu sezony už jej získala se slevou. Ale ne ve výprodeji, jak se ukazuje.

Děčínu nastřílel Davidson 12 bodů včetně zmiňované klíčové trojky 20 sekund před koncem. „Musel jsem trochu napravit svůj předchozí opravdu šílený a hloupý nájezd na koš,“ posypal si hlavu popelem. „Udělal jsem několik chyb a byl jsem rád, že mě spoluhráči podrželi a pomohli mi vrátit se do zápasu.“

Leckdo by vinil nervozitu, Davidsonem cloumal jiný pocit. „Já byl spíš hodně natěšený, kvůli tomu jsem dělal zbrklá rozhodnutí,“ nechválil se, ač svých 12 bodů dosáhl díky čtyřem trojkám a na palubovce jako jeden ze tří hráčů zápasu strávil přes půl hodiny. Sil měl dost i díky divákům: „Atmosféra byla úžasná.“

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

Premium
Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru.

Vypadá jako holka z porcelánu, ale je tvrďákem ze žuly. Má andělskou tvář, ale přezdívku Andělská pěst. Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi pověsila rukavice na hřebík a stopa, kterou mezi provazy...

19. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

19. ledna 2026  11:58

Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily

Aktualizujeme
Jiří Lehečka hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Šest českých tenistů vyrazilo na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo zvládly Linda Nosková, Karolína Muchová a Marie Bouzková, s turnajem se naopak loučí Barbora Krejčíková,...

19. ledna 2026  11:46

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Další zásnuby pilota formule 1. Albon požádal o ruku profesionální golfistku

Alex Albon a Lily Muni He na světové premiéře filmu F1 (New York, 16. června...

Zimní pauza ve formuli 1 přinesla další radostnou novinku. Alex Albon, jezdec týmu Williams, se zasnoubil s dlouholetou partnerkou, profesionální golfistkou Mu-ni „Lily“ Che. Dvojice tvoří pár od...

19. ledna 2026  11:27

Idole, ustup! Durant předstihl Nowitzkého, v NBA je šestým nejlepším střelcem

Kevin Durant (7) z Houston Rockets slaví svůj posun na pozici číslo šest v...

Kevin Durant se posunul na šesté místo historické tabulky střelců NBA. Sedmatřicetiletý hvězdný basketbalista předstihl Němce Dirka Nowitzkého v nedělním utkání, v němž Houston přehrál New Orleans...

19. ledna 2026  8:24,  aktualizováno  11:26

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

19. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  11:09

Používat obě ruce je příjemné, směje se Muchová. V Austrálii má nového trenéra

Karolína Muchová při tréninku před Australian Open

Na úvod prvního grandslamu sezony nevychytala zrovna příjemný los. „Nevyzpytatelná soupeřka,“ komentovala Karolína Muchová střetnutí s 35. tenistkou světa Jaqueline Cristianovou. Po výhře 6:3 a 7:6...

19. ledna 2026  10:18

Dvě řady sítí, nekonečné kontroly. A kdo staví branky? Jak se chystá svah ve Špindlu

Světový pohár ve Špindlerově Mlýně v roce 2023

Zatímco o víkendu hektiku zažívali hlavně jeho kolegové, kteří připravují tribuny a stavby kolem cílového prostoru, v jeho týmu propukne v pondělí. Právě ten den ve Špindlerově Mlýně začnou...

19. ledna 2026  9:50

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.

V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili...

19. ledna 2026  9:09

