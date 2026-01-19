Hukot ve vyprodané hale a mexické vlny však strhly i jeho. „To je koření basketu. Je skvělé, jak tento zápas láká lidi a jak se tu dokážou vyřadit,“ žasl nad elektrizující kulisou vůdce Válečníků.
Tři čtvrtiny zápasu bylo skóre vyrovnané, v poslední části Děčín ústecký nápor neustál. „Bohužel nás pohřbilo, co jsme přesně nechtěli. V koncovce to vypadalo, že Ústí má trochu víc energie,“ viděl děčínský lídr. „Trefili nějaké střely, nám to nepadlo, asi jsme si vybrali štěstí v prvním poločase. Oni si trošku víc vyhověli v útoku, rozhodili si nás, my pak propadali v obraně. Nechci říct zaslouženě, ale dneska nejspíš měli vyhrát oni,“ uznal Pomikálek, jenž si do statistik zapsal 17 bodů.
Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!
Výhru Slunety režíroval ve skvělé formě hrající rozehrávač Tomáš Vyoral, který nasázel 24 bodů. Neodpustil si však ani drobný blikanec, za rozhodnutého stavu v závěru utkání gesty provokoval děčínské fanoušky.
„Proč tohle předvede po takovém zápase? Obzvlášť, když strávil x let v Děčíně. Chápu, že si asi od fanoušků něco vyslechl, ale člověk to musí umět přejít. Zbytečně si takhle dělá nepřátele,“ nechápal Pomikálek. „Předvádí neskutečné výkony, na hřišti vyhráli, tak co je víc? Měl by být nad věcí.“
Derby už nepřitahuje jen fanoušky, kterých bylo v hale 1 915, dorazili i influencer Nicolas Russo, rapper Robin Zoot či ambasadorka ligy Anna Kloboučková. „Doba je taková, influenceři věci posouvají, protože mládež sleduje sociální sítě. Čím víc se to bude propagovat, tím lépe,“ vítá Pomikálek, že se zvedá i basketbalový marketing.
Navzdory porážce v Ústí končí Válečníci základní část jako čtvrtý nejlepší tým NBL s bilancí 14-8. „Bereme to pozitivně. Po tom začátku, kdy jsme byli všichni skeptičtí, jsme to otočili díky dlouhé domácí úspěšné sérii,“ připomněl Pomikálek vítěznou šňůru Armexu. Osm vítězství z devíti zápasů před koncem minulého roku vystřelilo Válečníky ze spodku tabulky do špičky. „Ta série nás nakopla a jsem rád za to, kde momentálně jsme.“
Držet se nahoře chce Děčín i v nadstavbové skupině A1. „Jdeme do toho s cílem skončit první!“ usměje se kapitán. Tabulce vládne suverén Nymburk s jedinou porážkou, ale druhé Pardubice i třetí Brno má Armex na dohled. Momentálně sedmé Ústí má o tři výhry méně. „Je to tam hodně našlapané, sázet na českou ligu je šílenost, protože každý může porazit každého a ve skupině A1 obzvlášť. Chceme si v ní vybojovat co nejlepší pozici pro play off, a jestli v něm na nás vyjde Ústí, bude to jedině dobře.“
Ústecké štístko Davidson: Hrát proti Děčínu pro mě bylo emotivní
Čaroděj ze země NZ. Jen co se Isaac Davidson z Nového Zélandu vrátil do srdce Evropy, magicky povznesl ústecký basketbal. Z utrápeného týmu udělal postrach, platí to i po derby s Děčínem, kde ho fanoušci adorovali loni.
„Jsem šťastný za vítězství. Nastoupil jsem proti svému bývalému týmu, takže jsem cítil hodně emocí,“ svěřil se po sobotní výhře 95:87 v El Nordiku, které poznal poprvé z druhé strany. „A bohužel jsem hrál trochu mimo kontrolu...“
Křídelník Davidson je štístkem Slunety. Před jeho příchodem ji dusila šňůra pěti porážek, po nástupu vlasatého Novozélanďana patří k nejlepším týmům ligy s nablýskanou bilancí 7-2. Navrch pomohl ke dvěma pohárovým postupům.
„Zlom v sezoně souvisí s Davidsonovým příchodem,“ přikývl trenér Tomáš Reimer. „Po odchodu dvou hráčů jsme neměli plný tým, čtyři pět zápasů se nám nepovedlo. Mít Isaaca, mohli jsme je vyhrát, ale na kdyby se nehraje. Ulehčí v leadershipu. V derby dal důležitou trojku. Potřebovali jsme, aby vše nestálo jen na Tomáši Vyoralovi.“
Děčín vsadil po loňské sezoně na jinou skladbu týmu, proto s osmadvacetiletým rodákem z Aucklandu ani Válečníci nejednali. Ústí ano, v létě si ho nemohlo dovolit, cenovka visela vysoko, v průběhu sezony už jej získala se slevou. Ale ne ve výprodeji, jak se ukazuje.
Děčínu nastřílel Davidson 12 bodů včetně zmiňované klíčové trojky 20 sekund před koncem. „Musel jsem trochu napravit svůj předchozí opravdu šílený a hloupý nájezd na koš,“ posypal si hlavu popelem. „Udělal jsem několik chyb a byl jsem rád, že mě spoluhráči podrželi a pomohli mi vrátit se do zápasu.“
Leckdo by vinil nervozitu, Davidsonem cloumal jiný pocit. „Já byl spíš hodně natěšený, kvůli tomu jsem dělal zbrklá rozhodnutí,“ nechválil se, ač svých 12 bodů dosáhl díky čtyřem trojkám a na palubovce jako jeden ze tří hráčů zápasu strávil přes půl hodiny. Sil měl dost i díky divákům: „Atmosféra byla úžasná.“