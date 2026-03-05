„Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem vymyslet nějaký sexy název, něco úderného,“ vysvětlil svou pohnutku basketbalový samouk z okresního přeboru.
Vybavíte si zrod myšlenky, proč dát výjimečnému zápasu výjimečný název?
Název El Nordico vznikl 1. října 2023. Ve stejný den jako severočeské derby Ústí – Děčín se hrálo basketbalové El Clásico v Madridu proti Barceloně. Impuls si nepamatuji, ale prostě mě nějak napadlo spojit to dohromady. Udělat paralelu k El Clásiku, které každý zná. Ve Španělsku šlo primárně o výraz pro fotbal, který přejal i basketbal.
Ústí n. Labem – Děčín
Basletbalové El Nordico
Zápas 7. kola nadstavby Maxa NBL (skupina A1) je na programu ve čtvrtek 5. března od 18:00.
Kde se poprvé nový přídomek zápasu objevil?
Byla to hurá akce. Dohledal jsem konverzaci s kolegou, v 17:09 jsem mu napsal, že mám tento nápad. Odpověděl mi: To je dobré! A já v rychlosti uplácal jednoduchou grafiku na zápas, který startoval v 18 hodin.
Kolega Ondřej Motejlek byl tedy hned nadšený?
Ano. Přáli jsme si, ať je zápas dobrý, aby se náš název dal „prodat“. A hned druhý den ho použil novinář Jiří Kalemba na síti X. Napsal, že stojí za to vidět naživo El Nordico, jak píše CrunchTime. Název zpromoval a ten si začal žít vlastním životem. Po sedmi měsících jsem psal resumé na náš web, že se ten výraz ujal. Pochválili jsme sami sebe. (úsměv)
Tušil jste, že se chytí?
Nebyl jsem o tom přesvědčený, šlo o momentální nápad bez nějaké ambice. Osobně si to nepřisvojuji. Beru to tak, že jsme to vymysleli na CrunchTime, i když oba naráz jsme to nevyřkli. A tím spíš si ho nepřisvojuji, že to mám daleko, žiju v Brně. Měl by se toho chytnout někdo z regionu a nějak s tím pracovat. Když jsem to resumé v dubnu 2024 psal, nahodil jsem, že doména s tímto názvem je volná. A že ji někdo může koupit a vytvořit společný merch. Pak jsme zjistili, že v květnu 2024 si ji Válečníci Děčín zaregistrovali. Což je veřejná informace ve správci domén.
Vidíte, mohl jste si tu přezdívku nechat patentovat.
Já tu ambici nemám. Doména je sice zabraná, ale je to mrtvé, není k ní web, žádný merch, nic. Ale když se nad tím zamyslím, potenciál v tom vidím. Jenže to musí dělat někdo na severu Čech, já nebudu v Brně vyrábět trička Sluneta – Armex.
Ale když někde vidíte výraz El Nordico, cítíte hrdost?
To ano. Na začátku jsme párkrát nasdíleli nějaké texty, že to CrunchTime dal světu. Ale pak už ne; derby se hraje tak často, že by se nám lidi smáli, že se chválíme příliš často. Ale nepopírám, že když to někde čtu, vím, že jsem to tak trochu vymyslel. A nebudu lhát, jsem rád.
V nadsázce: Karel Čapek dal světu slovo robot, vy El Nordico.
Tuhle paralelu bych si v tom netroufl vidět. Navíc když se ten termín zadá do vyhledávače, najde to i něco mimo Česko. Třeba film El Nórdico z roku 1978. Ten termín asi existuje, nechci si tyhle zásluhy dávat.
A co by na ten novotvar řekl Ústav pro jazyk český?
Nad tím jsem nepřemýšlel. (smích) Nejsem expert na češtinu, beru to jako přezdívku. Nevím, zda se takovými věcmi jazykový ústav zabývá.
Kolikrát jste byl osobně na derby?
Nikdy! Slyšel jsem na El Nordico tolik chvály z mnohých stran o skvělé atmosféře, že bych ho rád naživo viděl. V NBL jsem byl na spoustě zápasů, ale nikdy ani na derby Opavy s Ostravou. Vlastně jsem v české lize nezažil úplně bouřlivou kulisu, protože jsem 90 procent utkání v Brně, kde to takové nebývá. A severní Čechy jsou pro mě trochu z ruky. Za basketem i cestuji, ale zrovna tam ne.
Co děláte pro basket a mimo něj?
Pracuji v IT firmě. A jsem týmový fotograf Basketu Brno a trochu Žabin, kterým jsem dělal týmové fotky před sezonou a evropské poháry. K tomu publikuji na CrunchTime. Volnočasově se vydávám na zajímavé baskety, požádám o akreditaci a čekám, co se stane.
A co se třeba stalo?
Že jsem seděl 10 hodin v letadle na lince Vídeň – Šanghaj vedle Tomáše Hrubého, generálního manažera Slunety. Z hecu jsem zažádal o akreditaci na mistrovství světa do Číny v roce 2019 a oni mi ji přidělili. V práci ani doma mi to nikdo nezakázal, takže jsem nevyměkl a výzvu přijal. Na letišti tehdy byli Jiří Welsch, Michal Ježdík, manželky hráčů, fanoušci. A taky Tomáš Hrubý. Neznal mě, já fotil velice krátce, CrunchTime měl možná 20 sledujících a já o jeho existenci nevěděl. Ale věděl jsem, kdo je Tomáš Hrubý, nesměle jsem se ho vyptával, on pochopil, že jsem basketový fanoušek. Když přijde do Brna, podáme si ruku.
A ví, že jste stvořil El Nordico?
Myslím, že ne. Na tohle téma jsem se s ním nikdy nebavil.
Jaké jsou top tři zápasy ligy?
Říká se, že Ústí – Děčín je nejlepší. Derby jsou lákadlem obecně napříč sporty i státy. Slezské derby bude dvojka, prý je severočeské lepší. Slavia – USK má také potenciál, ale zdá se, že El Nordiku se v našich končinách nic nevyrovná. Samozřejmě to přiživují oba tábory a pár kauziček, které se odehrály. Což mediální pozornost ještě víc přitahuje.
Dáváte si za domácí úkol vymyslet název třeba pro zápas Opava – Ostrava?
Přemýšlel jsem o tom, ale bylo by to kopírování. Nedělám to úmyslně. Nabízelo by se i něco pro brněnské ženské derby Žabiny – Královo Pole, jenže to už bych vykrádal sám sebe. Byla by to parodie na El Nordico. Když jsme s tím začínali, pár lidí mělo komentáře typu Co to zase je? Kdo to vymyslel? Nemyslím, že se s tím všichni na první dobrou ztotožnili. Na začátku jsme si obrazně dělali čárečky: Hele, ten to použil první, teď Sluneta, teď iDNES, teď hráči! Ne hned, ale postupně se to v basketu zabydlelo.
CrunchTime ovlivňuje basketbalové dění. Chtěl jste vždy do basketu promlouvat?
S kolegou se bavíme, že to někteří berou vážněji než my. (úsměv) Děláme to ve volném čase. Já jsem basketbalový samouk z okresního přeboru a kolega má za dvě sezony v NBL odehráno 89 minut za Svitavy, dal 10 bodů a šestky má sto procent, dvě ze dvou. Za nás je ten expert on. Rádi nacházíme témata, když se nám něco líbí nelíbí. A tím, že jsme mimo to prostředí, píšeme bez zábran. Baví nás i větší rozhovory.
Třeba ten třaskavý z loňska s Hrubým, který ještě víc vyšponoval El Nordico? Děčínskou hru nazval psychopatismem.
Rozhovor dělal kolega, pak i následný s děčínským Lukášem Houserem. Tomáš Hrubý prostě co na srdci, to na jazyku. I jeho prohlášení pomáhají El Nordiku. Těžko říct, do jaké míry je to snaha přilákat pozornost k zápasu a do jaké míry to myslí vážně. S něčím se člověk ztotožní, s něčím ne, ale nápady a témata chrlí.
Jak vypadal váš basketbalový okresní přebor?
Já hrával za TJ Frenštát pod Radhoštěm. Rekord v zápase jsem měl devět bodů, což v okrese není extra. Já jako samouk začal v 15 letech chodit s muži, u nás nikdy nebyla přípravka. S kamarády nás basket bavil, hráli jsme na plácku na školním hřišti. Chlapi mi vždycky řekli: Postav se do kouta a nepřekážej. Časem mě začali brát i na zápasy, jezdili jsme jedním autem v pěti lidech, nebylo kam spadnout. Basketbalový prales. A ještě jsem se pak proseděl k 2. místu v brněnském městském přeboru.
Jak dopadne čtvrteční derby?
Myslím, že Sluneta by měla vyhrát. Má formu, Děčín doma a Děčín venku je velký rozdíl. Samozřejmě vyhlášení děčínští fanoušci přijedou, ale favoritem je momentálně Sluneta hlavně díky uzdravení Tomáše Vyorala. Na něm to stojí.
El Nordico jako zažitý název pro basketbalové derby Ústí a Děčína? Šéf Slunety Tomáš Hrubý je nadšený, jeho děčínský protějšek Lukáš Houser se k nově zavedené značce, vycházející ze slavného El Clásica mezi Barcelonou a Realem, staví neutrálně.
„Jsem rád za nové věci, které vlijí krev do našeho basketbalového života. Název El Nordico vystihuje všechno, trefilo se to do černého,“ nadchlo ústeckého generálního manažera. „Chytlo se to, tak je to asi dobré. Já jsem k tomu spíš neutrální, říkám tomu pořád derby,“ je rezervovaný děčínský šéf.
Hrubému lichotí, že pro basketbalový duel mezi Válečníky a Slunetou se ujal novotvar El Nordico, odvozený od nejsledovanějšího derby na planetě, tedy fotbalového El Clásica Real-Barca.
„Jsou to velikáni světového sportu a pro nás je čest, že se to tím názvem k našemu derby připodobňuje. I náš zápas je jedním z vrcholů ligy, něco jako finále NBL. Má to vždy kvalitu i diváckou návštěvnost, jsem rád, že Sluneta je součástí duelu, o kterém se baví celá republika.“
S tím souhlasí i Houser: „Na basketbalové mapě České republiky je to asi největší derby, oba fanouškovské tábory jsou velké. A ten název naznačuje, co to minimálně tady na severu znamená.“
Prestiž derby stále stoupá, fanoušci pravidelně vyprodávají haly, o utkání se zajímají influenceři s vysokým počtem sledujících na sociálních sítích. „Je to už taková kulturně-společensko-sportovní záležitost. Mým snem je zahrát si jednou s Děčínem play off na zimáku, to by prestiž určitě ještě zvedlo,“ uvažuje Hrubý.
A děčínský šéf přikyvuje: „Posunout se to dá maximálně tím, co už zaznělo vícekrát, a to jsou větší haly. A protože my ani Ústí je nemáme, tak jedině hrát na zimních stadionech. My o tom v play off uvažujeme každý rok, ale je to složité termínově i finančně,“ vysvětluje Houser.
Kredit derby by nepochybně zvýšilo i to, kdyby se Sluneta s Válečníky potkala ve finále ligy. To je ovšem zatím příliš odvážná úvaha.
„Bylo by to něco neuvěřitelného, o tom se lidé bavili ještě dlouhé roky poté. Je to zatím spíše sen, v tuhle chvíli je velký a reálný cíl El Nordico v play off na zimáku,“ přeje si Hrubý. Ligové finále Děčín - Ústí by se líbilo i Houserovi. „Bylo by to skvělé, minimálně by to znamenalo, že jsme ve finále a hrajeme o titul. Ale v dohledné době se do boje zlato asi může dostat jen jeden z našich týmů, oba ve finále, to je spíš z říše snů.“
Ve čtvrtek se rivalové potkají v „obyčejném“ ligovém utkání v nadstavbové skupině A1, pátá Sluneta se může v případě výhry dotáhnout na nyní čtvrté Válečníky. Ti mají o jedno vítězství víc, ale Ústí má zápas k dobru. „Bude plná hala, hraje se o první čtyřku a s Děčínem nikdy prohrát nechcete,“ burcuje Hrubý.
Válečníci mají potíže se sestavou, chybí například rozehrávači Alexander i Slowiak. „Ale to je náš problém, musíme se s tím vypořádat. I když ten zápas ještě nerozhodne, určitě chceme vyhrát,“ přeje si i šéf Armexu.
Dojem z jinak mimořádného zápasu mu poslední dobou trochu kazí vzájemná nevraživost mezi oběma fanouškovskými tábory. „Mám to v sobě dlouho, hlavně od posledního derby. Nelíbí se mi, jak se k sobě fanoušci chovají, je mi z toho smutno,“ přiznává Houser.
Vyhrocené na hřišti, vyhrocené i mezi příznivci. I to je El Nordico. „Pořád to má být sport a zábava, nejde o život. Není potřeba na sebe pokřikovat a ukazovat prostředníčky. Do sportu tohle nepatří a do basketu už vůbec ne. Vím o některých fanoušcích, kteří na derby už nechodí, protože atmosféra je pro ně až moc vypjatá. Pojďme se tím bavit,“ vyzývá Houser.