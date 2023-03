Nezlomní Válečníci. I bez pěti nemocných hráčů vydřeli výhru

„Musím dát obrovský kredit svým hráčům, protože přes absence i dobrou střelbu soupeře dokázali zápas otočit a vyhrát. Nevzdali žádný souboj, žádný doskok, žádný útok,“ děkoval děčínský trenér Tomáš Grepl.

V sestavě Armexu chyběli Matěj Svoboda, Igor Josipovič, Martin Mach, Petr Macháč a Tomáš Jansa, první ligové minuty tak odehrál i teprve 17letý pivot Oliver Žižka. V poločase drželi Válečníci těsné vedení 45:44, ale ve třetí čtvrtině hosté utekli až na rozdíl čtrnácti bodů.

Válečníci však náskok soka smazali a ve finiši dokonali obrat. „Paradoxně se s takovou marodkou, jakou jsme dnes měli, hraje lépe. Protože my, co jsme na hřišti, nejsme zatížení tím, že musíme vyhrát. Samozřejmě prohra by nás mrzela, ale tíha okamžiku na nás nedopadla. Naopak jsme hráli s lehkostí a dali 93 bodů, což u nás není obvyklé,“ vypíchl děčínský křídelník Filip Kroutil.

Ostravský trenér Adam Choleva nesl porážku těžce. „Hořká pilulka pro nás, gratuluji domácím k vítězství. Neřeknu ale zaslouženému, protože si myslím, že dnes jsme se o něj připravili sami. Přijeli jsme s nastavenou hlavou na výhru a třicet pět minut jsme si za tím šli. Ale pak jsme se potopili vlastními chybami a darovali to Děčínu,“ štvalo Cholevu.

Válečníky tradičně táhli Američané, Ty Nichols dal 26 bodů, k tomu přidal 5 doskoků i 5 asistencí. A. J. Walton zapsal 25 bodů, 6 doskoků a dva zisky. „Táhli to většinu zápasu,“ smekl Kroutil, který sám nastřílel 18 bodů (trojky 4/5), měl 5 doskoků a 3 zisky. Ostrava se opírala o amerického křídelníka Morgana (21 bodů) a slovenského rozehrávače Mateje Majerčáka (20 bodů).

„Těžko se mi zápas hodnotí. Určitě jsme někde v hlavě měli to, že domácí jsou oslabení, ale i nám chyběl třeba klíčový pivot Radukovič. Měli jsme dobré úseky, kdy jsme odskočili až na nějakých patnáct bodů, ale přišly naše hloupé chyby a tím jsme dostali Děčín zpět do zápasu,“ mrzelo Majerčáka, jehož Ostrava dál uzavírá osmičlennou tabulku nadstavbové skupiny A1.