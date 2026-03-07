Dojde na El Nordico i v play off? Nebylo by nic většího, řekl ústecký kouč

„Naše čtvrtfinále by byl neskutečný sportovní zážitek. A doufám, že i férový, aby se neopakovalo to, co v posledním play off,“ zasnil se ústecký trenér Tomáš Reimer po výhře nad Válečníky 78:70. „Pokud by se hrálo fér, není většího zápasu než potkat v play off Děčín.“
Před dvěma lety se nesmiřitelní potkali v semifinále, basketbalová dramata provázela nevraživost, haly praskaly ve švech, do finále a k historickém stříbru proklouzla v sedmém zápase Sluneta.
Teď by se mohli potkat už ve čtvrtfinále. Třeba jako čtvrtý a pátý tým nadstavby A1. Ústí po čtvrtečním vítězství svého rivala na 4. místě vystřídala, Válečníci jsou šestí.
„Situace v tabulce je zamotaná, může to dopadnout jakkoli. Nemá cenu nad tím spekulovat,“ mávl rukou děčínský kouč Tomáš Grepl, jehož ekipa ještě odehraje sedm kol. „V A1 je odpadlá Ostrava, ale pořád je pro většinu ve hře i 7. místo. Každý zápas je důležitý.“
Válečníci se na finiš sezony chystali v dlouhé pauze, kterou jim natáhla reprezentace i neúčast v pohárovém vrcholu. „Cizinci tedy měli možnost jet na šest dní domů, pokud chtěli, o Vánocích šance nebyla. I ostatní dostali chvilku volno, abychom si odpočinuli a získali chuť a energii do zbytku sezony, která bude zase těsná,“ odtušil Grepl.
Válečníci teď hledají pohodu, z posledních deseti zápasů včetně pohárových vyhráli jen dva. „Musíme se zlepšit ve všem na obou polovinách hřiště. Je potřeba pracovat tvrději a intenzivněji, abychom dokázali zlomit těsné zápasy.“
Na vině je i zranění rozehrávačů Slowiaka s Alexanderem. První jmenovaný už začal s lehčím tréninkem. „Ale nedovedu odhadnout, kdy by se měl vrátit,“ zavrtěl Grepl hlavou. Alexandera klub pustil domů. „A když se vracel do Ameriky, letadlo mu neudělalo dobře. Lehl docela špatně, snad měl covid, zánět dutin, čtyřicítky horečky. V tuhle chvíli to nevypadá, že by se objevil během pár dní.“
Sluneta se naopak rozjela, z posledních 11 zápasů včetně pohárových vyhrála sedm. „Bylo by krásné skončit do 4. místa, o tom by se nám po první třetině soutěže ani nezdálo. Teď šance je, ale nechceme se k tomu upínat,“ krotí euforii Reimer. „Nesmíme si říkat, jestli skončíme čtvrtí, pátí, sedmí, ale soustřeďme se na výkony.“
Stejně jako Grepl, i jeho ústecký protějšek ještě vidí mouchy ve hře. „V dlouhé pauze nebylo úplně co měnit, když se nám dařilo, ale snažíme se zlepšovat. I v derby bylo plno chyb, hlavně v útoku.“