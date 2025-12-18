Malé El Nordico – pochod fanoušků, chorea, 800 diváků: Tohle jinde nezažijete!

Ondřej Bičiště
  18:40
Basketbalový Děčín zase jednou pobláznili jeho fanoušci. Před pohárovým derby rezervního týmu Válečníků s ústeckou Slunetou se vydali na pochod městem po vzoru fotbalového svátku Sparta – Slavia a v hale pak utvořili unikátní kulisu. Netradiční El Nordico doprovázela elektrizující atmosféra i krásná chorea.

„Hustý! Tohle ještě v Česku nikdy nebylo,“ pyšnil se basketbalový talent Marek Houška, syn legendy Válečníků Jakuba Houšky.

Děčínští prvoligoví mladíci podle očekávání s favoritem z NBL prohráli 64:88, ale zážitek z mimořádného zápasu jim to nezkazilo. „Nikdy jsem nezažil takovou atmosféru, že by při basketu 150 lidí na jedné tribuně stálo a řvalo. Byla to nádhera,“ smekal šestnáctiletý rozehrávač, který občas naskočí už i v ligovém áčku.

Randál díky Randovi? Děčín přivedl mistra bloků, Američan hrál i v Mexiku

Dospělé derby hrál poprvé. I když nešlo o souboj prvních týmů, dorazilo 800 diváků, přičemž kapacita Maroldovky je 1 200 míst. „Pro mě to opravdu je speciální zápas. Když hrajete proti Ústí, tak nikdy nechcete prohrát, i kdybyste tam měl nechat život. Jsem rád, že jsem si to mohl zkusit a snad těch derby budu zažívat co nejvíc,“ přeje si Houška.

Parta mladých děčínských fanoušků vzešla z hráčů mládežnických výběrů Válečníků a jejich kamarádů, před pohárovým zápasem s Ústím přišla s nápadem, že zorganizuje pochod z náměstí k hale. „Samozřejmě nás trochu inspirovaly pochody fanoušků Sparty a Slavie před velkým fotbalovým derby. Bylo to spontánní, napsali jsme to na naši skupinu a sešla se nás skoro stovka,“ těšilo jednoho z předáků děčínského kotle Simeona Trapaniho.

Kotel Válečníků a jejich chorea
Kotel Válečníků a jejich chorea.
Děčín, 17. 12. 2025, Válečníci Děčín (1. liga) - Sluneta Ústí nad Labem (NBL), utkání Českého poháru v basketbalu. Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA
Děčín, 17. 12. 2025, Válečníci Děčín (1. liga) - Sluneta Ústí nad Labem (NBL), utkání Českého poháru v basketbalu. Vlevo Nick Johnson, vpravo Marek Houška.
21 fotografií

Skáče celej Děčín! křičeli fanoušci cestou k Maroldovce. Slunetu už delší dobu pošťuchují tím, že o ní mluví jako o béčku Děčína, protože angažovala bývalé Válečníky Adama Pecháčka, Isaaca Davidsona či Davida Žiklu. „Ale pro tenhle zápas je Ústí naše céčko!“ chechtal se Trapani.

V hale pak fanoušci střídali chorea se svítícími páskami, nafukovacími balonky a bílými triky, která si střídavě navlékali, svlékali a mávali s nimi nad hlavami. V kotli povzbuzoval třeba i křídelník Michal Grill z kádru áčka. „Kluci z bílého peklíčka byli skvělí, musel jsem se smát, jaký cirkus se tady děje a jak jsou sehraní,“ děkoval pivot Robert Landa, který ve 43 letech plní v děčínské rezervě roli hrajícího mentora.

Fanoušci Děčína se shromažďují k pochodu městem.

Atmosféra pohltila i ústeckého kouče Tomáše Reimera. „Co tady předvedli děčínští mládežníci, to je super, klobouk dolů. Možná jen škoda té rivality. Já jsem vždy pro to, aby se podporoval vlastní tým, než se hanil ten druhý.“

Pár drobných popíchnutí na Slunetu z děčínského kotle přiletělo, ale žádné vulgarity. „Chtěli jsme hlavně fandit Děčínu, ne řvát nějaké sprosťárny,“ ujišťoval fanoušek Trapani.

Veterán Landa rivalitu mezi Ústím a Děčínem vítá. „Je fajn. Basket potřebuje příběhy, nějaký cirkus, přitáhnout. Těším se, že v Ústí vyroste třeba podobná žlutá parta z jejich základny mládeže. A příště možná bude ten randál ještě větší,“ vybídl rivala legendární Válečník. Zatím platí pokřik, kterým se fanoušci Děčína s výjimečným zápasem loučili: „To-hle jin-de ne-za-žije-te!“

Nádherné časy Nádherného: V úterý debutant za áčko, ve středu fanoušek

Nádherné časy Jana Nádherného. V úterý se dočkal vrcholu své dosavadní basketbalové kariéry, když v 17 letech poprvé nastoupil za ligové áčko Děčína, ve středu se změnil ve fanouška a pomohl k jedinečné kulise pohárového derby rezervy Válečníků s ústeckou Slunetou. „Jsem extrémně rád za to, že jsem mohl nastoupit za áčko, byl to můj velký sen. A tohle zase byla nejhezčí fanouškovská akce, co jsem zažil,“ zářil Nádherný i přes porážku Armexu 64:88.

Děčínští fanoušci podporují svůj tým v zápase Českého poháru proti Slunetě Ústí nad Labem, Jan Nádherný s megafonem.

Za áčko Děčína debutoval v pohárovém zápase s CZ Academy a byl u výhry 93:83. Na hřišti strávil 12 minut a připsal i své první dva body.
„Byl jsem trošku nervózní, ale kluci mě podpořili. Byly tam z mé strany chyby, ale dal jsem do toho sto procent. Snad brzy dostanu další šanci,“ věří odchovanec Frýdku-Místku.

V Děčíně je rok a půl, proto rivalitu s Ústím ještě tolik nevnímá. „Nemám to v sobě tak vryté jako kluci, co tady vyrůstají odmalička. Ale postupně to nasávám,“ přiznává.

V pohárovém derby se ujal megafonu a předříkával kotli pokřiky, které pak fanoušci vyvolávali. „Snažili jsme se, aby by to bylo korektní a ne vulgární. Aby třeba malí kluci něco neřvali na rozhodčí. Nějaké narážky tam byly, ale drželi jsme to v nějakých mezích. Podpořit takhle kluky, to mi přijde jako jedna z nejhezčích věcí ve sportu.“

Po zápase z něj lilo, jako by sám hrál. „Možná i víc! Prožívám to na sto procent, umím se do těch hráčů vžít a chci jim dát co nejvíc energie z tribuny.“ Dobře se cítí v roli hráče i fanouška. „Od hráče jsou nějaká očekávání, v tom je to těžší. Fanoušek může být uvolněnější a užívat si zápas. Ale obě role mě baví.“ A v obou pomáhá Děčínu.

