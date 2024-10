El Nordico letos poprvé. Bučení Vyorala nerozhodí, věří šéf Ústí

I Hrubý však připouští, že Opava je přece jen jiný level než Jindřichův Hradec a Válečníky devatenáctibodový obrat může navnadit. Zvlášť když si předtím prožili třízápasovou sérii porážek.

„Děčín se nevzdá ani na vteřinu v jakémkoliv zápase, na to si člověk musí dávat pozor. Ale před derby na to nemusím nijak zvlášť upozorňovat, bude to svátek basketu a my jsme rádi, že jsme součástí zápasu, který nemá na české basketbalové scéně obdoby,“ těší se ústecký generální manažer.

Sluneta rozjela sezonu dobře, s bilancí 4 výhry a 2 porážky je v tabulce třetí za zatím bezkonkurenčním duem Písek – Nymburk.

„Hodnotím to zatím pozitivně, prohráli jsme doma s Brnem po nějakých chybách třetí strany, ale kdybychom dali dvě šestky, tak vyhrajeme. Máme to 4-2, zvládli jsme těžké zápasy v Ostravě, doma s Pardubicemi i těžkou koncovku s Jindřichovým Hradcem. Snad to tak půjde dál,“ přeje si.

Středeční příděl v repríze finále v Nymburce přičítá Hrubý především razantnímu vzestupu někdejšího českého hegemona v této sezoně. „Klobouk dolů před Nymburkem. Mají skvělý tým, což potvrdili výhrou s Galatasarayem v Lize mistrů, navíc venku, jen tak dál! Myslím si, že letos budou v naší lize zase válcovat všechny,“ předpovídá.

Petr Šafarčík (vlevo) z Pardubic blokuje cestu přihrávky, Tomáš Vyoral z Ústí posílá míč jinam.

V sobotu bude zajímavé sledovat, jak bude děčínské publikum reagovat na rozehrávače Tomáše Vyorala. Na bývalého Válečníka se tu bučelo už v době, kdy hrál za Pardubice, v ústeckém dresu bude na fanoušky nejspíš působit jako červený hadr na býka.

„Když jsme ho podepisovali, tak i naši fanoušci k němu měli nějaké výhrady, ale během těch zápasů, co tady odehrál, si je získal na svoji stranu. Je to kvalitní hráč, absolutní profík, nějaké bučení ho vůbec nerozhodí,“ je přesvědčený Hrubý. Jako vždy čeká od derby řežbu. „Děčín má doma velice bouřlivé prostředí, ale zaplaťpánbůh za to, že to tak je, protože my máme rádi, když je narváno. A je nám jedno, jestli hrajeme v Jindřicháči nebo v Děčíně, pokaždé jdeme vyhrát,“ burcuje šéf Slunety.