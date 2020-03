Děčínský kouč Grepl: V zápasech proti Ústí jsme o půlkrok pozadu

„Loni jsme byli v totožné situaci. Po reprezentační pauze jsme měli doma Děčín, prohráli jsme v prodloužení a nakopli jsme Válečníky k lepším výsledkům. Trošku jsem se toho bál a doufal jsem, že nezažiju deja vu,“ oddechl si ústecký trenér Antonín Pištěcký po nedělní výhře 98:83. Už osmé z posledních devíti vzájemných bitev.



„Vítězství nad Děčínem se neomrzí, bere se to trošičku jinak, i když jsou to pořád dva body do tabulky,“ dívá se na to věcně Pištěcký. „V ligové nadstavbě A1 jsme i třetí domácí zápas uhájili, což bude klíčové.“

Sluneta doma složila druhou Opavu i silné Pardubice. Loni po reprezentační pauze zkolabovala, teď formu udržela. „Vyhnuly se nám chřipky, během přestávky jsme mohli trénovat 14 dní pět na pět, sehráli jsme dva kvalitní přáteláky. A výhrou nad Děčínem se nám to vrátilo,“ pochvaloval si Pištěcký, jehož celek se dělí o 4. místo s Olomouckem.

„Hrát se teď bude pořád, každé kolo je blázinec, pořadí se bude měnit neustále. Pět týmů je vyrovnaných, všichni jsme odskočili Děčínu, nám zase Nymburk a Opava. My ostatní se pereme a je možné, že na konci rozhodne skóre,“ míní trenér.

Vicemistr z Děčína uzavírá skupinu A1, na šesté Pardubice ztrácí čtyři výhry, zbývá 10 kol. „Sedíme na 8. místě a zatím to vypadá, že na něm i zůstaneme,“ tuší Grepl, který se dlouho vyrovnává s absencí pivotů Grunta a Landy, nově i s Feštrovou. „Zvrtnul si kotník, vypadá to na dva až čtyři týdny. Vyžíráme si problémy se zraněními až do dna, ale nebudeme brečet, k basketu to patří.“

Vyhnout se předkolu a v případném čtvrtfinále Nymburku, to by Děčín rád. „Zápasů je hodně, ale kvalita soupeřů výborná. Vždyť USK dvakrát hrálo prodloužení s Nymburkem, Ústí nás porazí o 15 bodů, přitom my úplně špatně nehráli. Do týmu jim zapadl Rodgers, pomohl jim pár těžkými střelami. Pořád pracujeme, nic nevzdáváme,“ hlásí Grepl.

Negativní bilance v derby ho mrzí. „Je velmi nepříjemná, my jsme v těch zápasech o půlkrok pozadu, ten nám chybí. Prestižní to je pro hráče, pro mě, pro vedení, nikdo nechce s Ústím prohrát. Ale když budeme příště hrát jako teď, přidáme větší útočnou potenci a nebudeme opakovat hloupé chyby v obraně, budeme daleko konkurenceschopnější a několik zápasů ještě vyhrajeme.“