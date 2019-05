Houška: Ať nás lidi vyblázní. A pak zboříme Maroldovku!

„Pamatuju si, jak jsme se během dlouhé série porážek báli, abychom se vůbec dostali do play off. A teď jsme blízko něčemu, co by si ti kluci za výkony ve vyřazovací části opravdu zasloužili. Bylo by to krásné, ale je to pořád daleko,“ upozorňuje před dnešní šestou semifinálovou bitvou děčínský asistent Jakub Houška.

Válečníci urvali klíčovou třetí výhru v úterý na palubovce soka. Ve Svitavách vyhráli v semifinálové sérii už podruhé. „Je to super pocit, že jsme to tam dokázali uválčit. Svitavy s tím asi nepočítaly, my ano,“ smál se. „Už před sérií jsme věděli, že tam vyhrát musíme.“

Semifinálové bitvy mezi Válečníky a Tury jsou extrémně vyhecované, poslední zápas v Děčíně skončil strkanicí, do níž se zapojil i Houška. „K play off to patří, na druhou stranu jsme hráli výbornou sérii s Opavou, která byla opravdu tvrdá, každý zápas bolel, ale nebylo tam nic zákeřného. Žádná situace, že někdo dá zbytečnou ránu. My chceme hrát tvrdě, je to součást dnešního basketu, ale neděláme žádné zákeřnosti. Když někdo chce hrát tvrdě, tak to musí umět používat,“ říká Houška. „Tvrdost není jen to, že někomu rozdám ránu nebo loket, ale že makám v obraně, dřu, nedám nikomu nic zadarmo.“

S touto strategií půjdou Válečníci i do dnešní partie, která startuje v Armex Sportcentru v 18 hodin. Nerozklepou se hráčům kolena z posledního kroku? „Myslím, že ne. Po výhře ve Svitavách jsme nohama na zemi, víme, že máme před sebou poslední krok a proti sobě super tým se skvělými hráči, kteří to jen tak nevzdají. Jenže my také ne. Navíc jsme doma, budou za námi stát lidi. Věřím, že budou od první minuty bláznit!“ spoléhá na děčínské fanoušky Houška.

A když to vyjde, bude finále znovu na zimním stadionu? „Spíš ne. Říkali jsme si, že pokud se nám ještě někdy povede postoupit do finále, chtěli bychom zbořit Maroldovku,“ usmívá se bývalý děčínský kapitán, který zažil děčínskou dobu stříbrnou ještě jako hráč. Dočká se letos finále v nové roli?