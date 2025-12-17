Randál díky Randovi? Děčín přivedl mistra bloků, Američan hrál i v Mexiku

„Rand přiletěl v pondělí a hned v úterý vyběhl. Což pro něj nebylo jednoduché, vlastně pro nikoho, navíc když náš trenér Tomáš Grepl ulehl nemocný,“ uvedl Jakub Důra, sportovní manažer ligových Válečníků, po výhře 93:83. „Únava z letu, všechno nové, bez společného klasického tréninku… Při tomhle všem vypadal docela dobře.“
Děčín hledal posilu do podkošové zóny poté, co Petr Macháč vyslyšel slávistickou výzvu a LJ Bryana propustil. Mohutného Američana nechal v tréninkovém i zápasovém rytmu, když si hledal angažmá, což bylo šlechetné gesto. Nakonec přestoupil do Caledonia Gladiators, skotského klubu působícího v britské nejvyšší soutěži.
Nový Válečník měří 202 centimetrů, působil v NCAA na univerzitách v Memphisu, Wisconsinu a Oregonu, kde se potkal s děčínským Dashawnem Davisem. V sedmadvaceti letech je už světoběžníkem, loni vyzkoušel mexické Cabaleros de Culiacan, letos v říjnu krátce uruguayské Goes Montevideo.
Když hrál v Evropě, patřil mezi elitní blokaře, ve finské a rumunské soutěži se vešel mezi tři nejlepší v celé soutěži. Ve Finsku za Basket Kotka dosahoval průměru 12,4 bodu, 7,1 doskoku a dva bloky, v bulharském Spartaku Pleven 11,4 bodu, 5,8 doskoku a 1,4 bloku, v rumunském CSU Sibiu 11,4 bodu, 6,3 doskoku a 1,3 bloku.
„Svůj potenciál v několika situacích naznačil už v poháru,“ řekl Důra. „Čekáme od něj výbušnost a atletičnost, což by mohlo být i atraktivní pro fanoušky, ale hlavně věříme, že bude kvalitní obránce.“
I mistr bloků.