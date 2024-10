Děčín probudil Greplův bič, odnesl to zase Nymburk: Tréninky jsou ostřejší

„Je na nás, abychom s první porážkou v sezoně naložili správně. Musíme zůstat pozitivní, poučit se z ní a přijmout odpovědnost za to, co můžeme udělat lépe,“ uvedl Francesco Tabellini, nymburský trenér.

„Čeká nás ještě mnoho zápasů a není vždy snadné každý odehrát co nejlépe. Což ale není výmluva. My máme sami od sebe vysoká očekávání, sami na sebe tlačíme, takže sami budeme chtít hrát příště lépe.“

Nymburk dosud ohromoval krasojízdou, do osudného zakopnutí v Děčíně vyhrál všechny předcházející soutěžní střetnutí. Dvanáct v NBL a Lize mistrů dohromady. Včetně přípravy osmnáct v řadě. Včetně loňského finále dvacet za sebou.

Že se i letos Válečníci vytáhnou na český velkoklub, se až tak nečekalo. Vždyť doma podlehli rivalovi ústecké Slunetě, písecké senzaci i Olomoucku. Ve své hučící hale však teď Nymburk porážejí pravidelně, naposledy ji mistr vyraboval v dubnu 2022. Od té doby gladiátorské bitvy končí úspěchem Děčína.

„Jsem strašně rád, že po slabší sérii, kterou jsme měli na domácí palubovce, přišel takový zápas,“ zářil děčínský kapitán Tomáš Pomikálek, top kanonýr utkání s 21 body. „Dát Nymburku 105 bodů a ještě ho porazit, to je skvělé. A doufám, že nás to nakopne do další práce.“

Ovace ve stoje v podání 1 150 fanoušků byly zaslouženou odměnou pro Válečníky, kteří napočítali hned sedm dvouciferných střelců, což je rarita a proti Nymburku obzvlášť. Domácí trenér Tomáš Grepl hovořil o jednoznačně nejlepším výkonu sezony. A také o vzpruze.

OVACE VE STOJE. Děčínští basketbalisté doma udolali Nymburk.

„Oproti nepovedeným domácím utkání, která jsme měli především herně zvládnout mnohem lépe, je to veliká změna,“ pochvaloval si Grepl. „Teď je řada na realizačním týmu začít si drbat hlavu, zkusit přijít na to, proč to tak bylo a příště se podobné krizi vyhnout. Dovedeme hrát dobrý basketbal a na dnešní výkon chceme navázat. Po utkání v Pardubicích, kde jsme opravdu šlapali celých čtyřicet minut, se nám povedlo zopakovat toto i doma.“

Děčín možná chytá slinu a jasně ukázal, že jeho válečnická DNA se probouzí. „Když nám fungují nohy a máme natrénováno, můžeme hrát s kýmkoliv, což jsme proti Nymburku potvrdili,“ vypíchl Grepl. Však taky po svých svěřencích po slabších výkonech šlapal.

„Co se změnilo? Primárně to je přístup trenéra k nám i tréninky, které jsou teď ostřejší, než byly. Zjistili jsme, že když nebudeme běhat, nebudeme vyhrávat. Změna prospěla, teď to začíná nést své ovoce. Na nás prostě platí bič,“ pousmál se lídr Pomikálek.

Momentka za zápasu Děčín versus Nymburk.

Bič teď možná bude šlehat v Nymburce, obzvlášť, když v sobotu vyzve vedoucí Písek ve šlágru o první místo. Víc než sto bodů naposledy inkasoval v Pardubicích v dubnu 2023. „V Děčíně jsme nebyli dostatečně soutěživí v základních věcech, neměli jsme neutrální míče na doskoku, nebyli jsme důrazní v bedně,“ stěžoval si Tabellini.

Martin Kříž, nymburské křídlo, se z premiérového nezdaru nehroutil. „Máme první porážku v sezoně, ale v naší situaci není čas z toho dělat vědu. Jednou to prostě přijít muselo. A raději prohrát dnes než příští úterý,“ myslel už na zápas Ligy mistrů na palubovce německé Vechty.

„Přeci jen neporazitelnost na nás přenášela trochu tlak. Teď to nevyšlo a je tedy dobrý čas ukázat, jak silný tým jsme a jak se s porážkou vypořádáme.“