Střela, jaká se nevidí! Děčínský Pomikálek ohromil trefou přes celé hřiště

„Z takové dálky mi padla střela podruhé za 19 sezon, takže je to opravdu velká náhoda. Na druhou stranu, když to nezkusíte hodit, nepadne žádná,“ mrkl s úsměvem děčínský lídr. „Poprvé se mi to povedlo sedm nebo osm let zpátky. Bohužel si to nepamatuji přesně, ale možná, že shodou okolností taky proti Pardubicím, jen doma.“

Děčínští hosté drtivým nástupem 13:0 Pardubice omámili, a když se domácí zvedali a dotáhli se na pět bodů, srazil jim Pomikálek na konci třetí čtvrtiny zase hřebínek. Pod vlastním košem doskočil balon tři sekundy přes klaksonem a chvíli nato vystřelil z čáry trestného hodu. Míč letěl bratru 22 metrů, než o desku zapadl do koše zároveň s červeným světlem, signalizujícím konec herní části.

„Musím uznat, ze nejdřív mi proběhla myšlenka, jestli vůbec má smysl házet kvůli nedostatku času,“ vylíčil autor 14 děčínských bodů, jak ve finiši třetí části uvažoval.

„Pak jsem se otočil a ještě pár vteřin zbývalo, tak jsem to zkusil. A když jsem tu střelu vypustil, nejdříve jsem si říkal, že směr má dobrý, ale hned jsem si to sám znegoval, že je nesmysl, aby to tam padlo.“

A přece padlo.

„Pak jsem váhal, jestli střela byla v čase, o tom jsem taky pochyboval. A když ji rozhodčí z videa uznali, měl jsem upřímnou radost, protože navíc padla i ve chvíli, kdy se na nás Pardubice dotahovaly,“ oddechl si pětatřicetiletý matador, který má tři tituly s Nymburkem a řadu dalších medailí s Válečníky.

„Za výhru jsme hrozně rádi, protože jsme teď měli takové nahoru-dolů období. Střídali jsme dobré zápasy s fakt špatnými. Měli jsme utkání, kdy jsme hráli tři čtvrtiny blbě a pak se to v poslední čtvrtině snažili zachránit.“

Pomikálkův buzzer beater nebyl v sobotním kole jediný, o další se postaral s koncem první čtvrtiny zápasu v Opavě slávista Dale Bonner. Jeho trojka z půlky hřiště však hostům nepomohla, rupli 74:80.