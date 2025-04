Děčín míří do zimního hnízda Sršňů. Bude to mít grády, těší se Slowiak

Armex zakončil dlouhodobou část ligy porážkou na USK Praha 75:87 a obsadil 6. místo, Sršni, loňští nováčci nejvyšší soutěže, vybojovali senzační třetí místo.

„Kdy jindy do toho jít než letos, kdy prožíváme sezonu snů a kdy se od nás moc nečekalo. Je to jedinečná šance nakopnout to do jiných rozměrů a třeba z toho udělat tradici, že na zimním stadionu budeme hrát play off každý rok,“ zasnil se v rozhovoru pro web NBL.cz písecký kouč a sportovní manažer Jan Čech.

Do Děčína dorazilo v sezoně 2014/15 na druhé finále s Nymburkem 4 850 diváků, což je dosud nepřekonaný rekord play off. A odolá i letos, písecký stadion takovou kapacitu mít nebude.

„Kvůli komfortu fanoušků a dalším okolnostem bude stadion přestavěn tak, aby se tam vešlo zhruba 2 500 diváků. Víme, že se přesunem na zimním stadion zbavujeme sportovní výhody, když opustíme vlastní halu, kde se nám hraje výborně. Ale budou to velké zážitky,“ je plný očekávání Čech.

Čtvrtfinálové série startuje v Písku 15. a 16. dubna, do Děčína se přesune 19. a 20. dubna.

Sluneta zakončila nadstavbovou skupinu A1 výhrou v Brně 92:79 a se stejným soupeřem si to rozdá i ve čtvrtfinále ligy. „Pokud jde o váhu výhry v posledním kole nadstavby, dal bych tomu 6 z 10. Těší nás to, ukázali jsme si nějaké věci, co fungují, ale v play off začíná všechno od nuly,“ uvědomuje si ústecký rozehrávač Ondřej Šiška. Brněnského kouče Martina Vaňka domácí porážka naštvala: „Dodali jsme Slunetě sebevědomí před play off.“

Ústí ho může mít pošramocené, na přelomu roku bylo chvíli i druhé, letos zatím posbíralo víc porážek než výher a spadlo na páté místo až za čtvrté Brno. „Odehráli jsme spolu během sezony čtyři vyrovnaná utkání, takže si myslím, že i čtvrtfinálová série nabídne dobrý basket,“ věří ústecký kouč Tomáš Reimer. V derniéře dlouhodobé části postrádal trio opor Varner, Johnson, Žikla. „Ale na play off budou k dispozici.“ První zápas se hraje 15. dubna v Brně.