Děčínský trenér po prohře s nymburským lídrem: Drbeme to a chybí nám šťáva

Ondřej Bičiště
  9:52
Tři čtvrtiny zápasu drželi vyrovnané skóre se superfavoritem z Nymburka, ale ve finiši basketbalisté Děčína odpadli a po víkendové porážce 92:107 ztratili místo v první ligové čtyřce. I kvůli velké marodce jim v novém roce trochu chybí válečnický drajv, v NBL letos vyhráli jen dva zápasy ze sedmi.
Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Vlevo domácí Jan Štěrba, vpravo Jaromír Bohačík.

„Byla by hloupost si nad něčím lámat hlavu, sezona je pořád dlouhá. Máme před sebou hodně zápasů a musíme se koukat dopředu,“ velí kapitán Válečníků Tomáš Pomikálek.

Armexu dlouhodobě chybí rozehrávač Tadeáš Slowiak a křídelník Michal Grill, proti mistrovi absentoval i Američan Dashawn Davis. „Na tréninku špatně došlápl a nemohl hrát. Michal Grill bude muset na operaci a návrat Tedyho Slowiaka je taky pořád v nedohlednu,“ mrzí děčínského kouče Tomáše Grepla. „Jsou to důležití hráči, abychom měli lepší pohyb míče, protože to pořád drbeme. A pak nám dochází šťáva.“

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

Přesně to se stalo i v bitvě s mistrem. V poločase Děčín ztrácel jen bod, v průběhu třetí čtvrtiny vedl 65:62. Ale pak už náporu širší sestavy ligového lídra neodolal. „Ukázali jsme, že umíme hrát, bohužel nás trochu zlomily i moje chyby – nedané šoupáky, šestky. Taky se pomalu vracíme do obrany, oni pak mají otevřené střely a umějí to trestat,“ vyčítal sobě i spoluhráčům Pomikálek.

Nymburk nasázel v Děčíně 16 trojek z pětatřiceti pokusů. „To je úspěšnost 46 procent. Když se tohle na vás valí v protiútoku, je to nezastavitelné. Takhle to Nymburk hraje proti všem a je to hrozně těžké,“ povzdechl si trenér Grepl.

Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Jaden Edwards u míče před Vojtěchem Hrubanem.

Dobrá zpráva je, že se rozehrál Posh Alexander, americký tank proti Nymburku nasázel 25 bodů a byl nejlepším Válečníkem. „Pomáhá nám moc. Tím, jak vidí v obraně, těmi svými výpichy, a také rychlostí i nájezdy,“ smeká Pomikálek.

Kapitán věří, že výsledkově slabší období Děčína brzy skončí a vrátí se zpátky do první čtyřky, z níž ho díky lepšímu skóre odstavil Písek. „Chceme mít v play off výhodu domácího prostředí, víme, co to pro nás znamená. Víc než pro kohokoliv jiného. Je opravdu velký rozdíl, jestli hrajeme doma, či venku,“ uvědomuje si Pomikálek.

