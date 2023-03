Děčínský kouč o Gilyardovi: S takovým hráčem jsme se ještě letos nepotkali

„Po náročném minulém týdnu nás toho samozřejmě bolelo víc a někteří hráči ani nemohli nastoupit, ale to není omluva. Je třeba ocenit Nymburk, který odehrál dobrý zápas. Měl svůj plán, přeskákal nás, prostě byl lepší,“ uznal děčínský křídelník Ty Nichols.

Ještě v první čtvrtině to vypadalo na další velký zářez, Děčín vedl 24:17. Ale mistr do poločasu otočil na 49:42 a kontraobrat už nepřipustil. Armexu chyběl lídr posledních zápasů Matěj Svoboda, viróza vyřadila i Martina Macha. Strůjcem mistrovského povstání byl rozehrávač Gilyard, který trefil pět trojek, celkem nasbíral 20 bodů a 5 asistencí.

„Takový hráč je strašně složitý na bránění. Nemůže mít ani centimetr místa. Gilyard svými trojkami otočil zápas, pro nás je to velké ponaučení, protože s takovým hráčem jsme se ještě letos nepotkali,“ tvrdil děčínský kouč Tomáš Grepl.

I multišampion Nymburk cítil k Děčínu po jeho velké jízdě respekt. „Na počátku jsme vypadali méně sebevědomě, museli jsme do hráčů nalít sebevědomí. Možná nás trochu ovlivňoval respekt vůči Děčínu, který aktuálně hraje ve skvělé formě. Druhá čtvrtina hodně pomohla, dostali jsme se před soupeře a to nás malinko uklidnilo. Ale stejně to byla bitva, protože Děčín se nevzdává,“ ocenil nymburský asistent Pavel Budínský.

Nymburský rozehrávač Evan Gilyard (vlevo) útočí v zápase s Děčínem, brání ho Ty Nichols.

Sluneta natáhla černou sérii, spolu s pohárem rupla už čtyřikrát po sobě. Včera doma před 911 diváky podlehla Pardubicím 85:98 a soupeř se přiblížil k jejímu čtvrtému místu už jen na jednu výhru. A to Ústí ve středu hostí Nymburk.

„Pereme se s nějakými zdravotními problémy, což se naplno projevilo,“ řekl ústecký kouč Jan Šotnar. „První poločas jsme se ještě drželi bojovností, ale druhý nás úplně rozbil. Musíme se dát dohromady, protože se blíží play off, dostali jsme se dolů.“

Dominik Heinzl, ústecký pivot, tvrdil: „Nedařilo se nám na útočné polovině, nemohli jsme trefit trojky. Pod košem energie byla, ale postupně opadávala. Porážka je nepříjemná.“ Zato Pardubice se probudily po sérii pěti krachů. „O čtvrté nebo páté místo bude ještě velká bitva,“ avizuje jejich trenér Dino Repeša.